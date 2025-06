TAMAGOTCHI PLAZA ORA DISPONIBILE

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato il lancio di Tamagotchi Plaza per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L'eredità della serie di Tamagotchi Connection: Corner Shop continua in questo nuovo titolo, che offre alcuni divertenti mini giochi in negozi originali e fuori dal comune, sempre dedicati ai teneri Tamagotchi.

I giocatori devono aiutare il Principe Tamahiko a trasformare l’omonimo villaggio in un luogo affollato e pronto a ospitare il festival, aprendo e migliorando i negozi, ma soprattutto aiutando e servendo più di 100 Tamagotchi!

Scopri la palestra di personal training, la pasticceria di galette, il negozio di occhiali, il tea shop pomeridiano e molte altre attività, ognuna dei quali offre un proprio design e un gameplay unico che i giocatori riconosceranno come elementi fondamentali del franchise, ma scoprendone al contempo di nuovi e divertenti. Tamagotchi Plaza per Nintendo Switch 2 offre tre negozi aggiuntivi, sfruttando al massimo i comandi in stile mouse della nuova console.

Tamagotchi Plaza ha aperto i battenti, guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=yTPkZn6iVM0

I possessori di Nintendo Switch 2 che possiedono già la versione Switch di Tamagotchi Plaza possono accedere ad alcuni contenuti esclusivi acquistando il pacchetto upgrade per Nintendo Switch 2 di Tamagotchi Plaza.

Entrambe le versioni del gioco sono compatibili con il dispositivo Tamagotchi Uni, che consente di ottenere alcuni oggetti esclusivi sfruttando la connessione unica tra il giocattolo e il videogioco.

Tamagotchi Plaza è ora disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.