GTA Online: Supercar Överflöd Suzume e nuove consegne di Portavalori

Supercar Överflöd Suzume e nuove consegne di Portavalori ora in GTA Online

Inoltre, arrivano nuovi veicoli, GTA$ e RP doppi nelle missioni di Riciclaggio di denaro di Higgins Helitours, e altro

La Överflöd Suzume (supercar) ha passato la maggior parte della propria esistenza avvolta nel segreto. Prima era una bozza secretata, poi una concept car super limitata e ora, dopo una settimana di accesso anticipato esclusivo per gli abbonati a GTA+, è finalmente arrivata sul mercato in tutta la sua gloria.

Unisciti all'avanguardia acquistandone una da Legendary Motorsport oppure abbonati a GTA+ e riscattala al Vinewood Car Club entro il 16 luglio.

Ottieni nuovi veicoli

GTA Online: Money Fronts include una serie di nuovi veicoli da acquistare, e alcuni di questi arrivano oggi dai rivenditori di Southern San Andreas. Supera agilmente gli avversari con l’Annis Minimus (berlina), gratta l'asfalto con il Declasse Walton L35 Stock (fuoristrada) o diventa il boss finale della crisi di mezz'età con la Declasse Tampa GT (muscle car).

Ecco la Grotti LSCM Cheetah Classic

I collezionisti d'auto con un gusto raffinato possono mettersi al volante della Grotti LSCM Cheetah Classic (sportiva classica), una versione unica della coupé due porte dell'Autoraduno di Los Santos che include anche il disturbatore di frequenze dei missili già installato.

Con aggiornamenti estetici del genere, sarebbe un insulto rovinare tale perfezione, ma potrai modificare la livrea di questo modello e della precedente Dinka LSCM Jester RR (sportiva).

Nuove consegne di Portavalori

Gruppe Sechs e Bobcat Security hanno bisogno di piloti esperti e impavidi che vogliono arrotondare. Nelle consegne di Portavalori, il tuo compito è di consegnare merci di alto valore in città senza farle cadere nelle mani sbagliate.

Per iniziare, raggiungi il QG della compagnia ed entra nel cerchio bianco. Avrai a disposizione un Brute Stockade e un punto di consegna, ma il pericolo si nasconde dietro ogni curva. Più danni subisce il tuo veicolo e meno denaro guadagnerai, e l'incarico fallirà se il portavalori viene distrutto.

Tieni d'occhio le icone lampeggianti sulla mappa, o scegli cosa vedere utilizzando la sezione Opzioni icone mappa nel menu Interazione.

Affronta tre consegne di Portavalori per completare la sfida settimanale e ottenere la Tuta Autolavaggio Hands On e un bonus di 200.000 GTA$.

GTA$ e RP doppi nel Riciclaggio di denaro con Higgins Helitours

Sfrutta la tua flotta di elicotteri turistici per recuperare carichi perduti nelle missioni di Riciclaggio di denaro di Higgins Helitours, che forniscono ricompense doppie ai piloti più impavidi fino al 2 luglio e ricompense quadruple agli abbonati a GTA+.

I giocatori che vogliono entrare nel campo dell'aviazione turistica, possono farlo acquistando l'autolavaggio Hands On da Maze Bank Foreclosures.

GTA$ e RP doppi negli incarichi della polizia

Combatti la corruzione dell'LSPD negli incarichi della polizia per l'agente Vincent Effenburger e ottieni GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi nei Salti col paracadute Junk Energy

Plana tra i checkpoint mentre ti avvicini alla zona di atterraggio nei Salti col paracadute Junk Energy per ricevere GTA$ e RP doppi sfidando il destino e la gravità.

GTA$ e RP doppi nelle lezioni della Scuola di volo

Se vuoi portare in giro i turisti, prima dovrai imparare le basi dell'aviazione: avvitamenti, giri della morte, atterraggi normali e d'emergenza con la scuola di volo, che fornisce ricompense doppie fino al 2 luglio.

Due casse di carico aereo garantite

Contatta il pilota veterano Rooster McCraw nel tuo hangar da contrabbandiere e ti fornirà due casse di carico aereo garantite per ogni richiesta.

GTA$ e RP doppi in Juggernaut

Partecipa alla Serie in evidenza e annienta il Juggernaut corazzato della squadra avversaria in questa modalità Competizione che fornisce ricompense doppie fino al 2 luglio.

Sconti sull'hangar e altro

Questa settimana, l'hangar McKenzie va in sconto per la prima volta. Acquista questo o qualsiasi altro hangar da contrabbandiere, oltre a tutte le migliorie e modifiche con il 30% di sconto per tutta la settimana. Per rendere l'offerta ancora più appetibile, possedendo l'hangar McKenzie (oltre a tante altre attività) potrai aumentare il tuo guadagno passivo, che puoi raccogliere dalla cassaforte dell'autolavaggio Hands On.

Sconti aggiuntivi

Buckingham Maverick (elicottero) – 30% di sconto

Benefactor LM87 (supercar) – 40% di sconto

Progen Tyrus (supercar) – 40% di sconto

Benefactor SM722 (sportiva) – 40% di sconto

Pfister Comet S2 (sportiva) – 40% di sconto

Übermacht Rhinehart (berlina) – 40% di sconto

Dewbauchee Vagner (supercar) – 40% di sconto

Declasse Tahoma Coupe (muscle car) – 40% di sconto

Dinka Kanjo SJ (coupé) – 40% di sconto

Pfister 811 (supercar) – 40% di sconto

Pegassi Torero (sportiva classica) – 40% di sconto

Dinka Jester Classic (sportiva) – 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile di precisione (50% di sconto) | Storditore (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Carabina d'ordinanza | Fucile da tiratore | Pistola lanciarazzi | Stecca da biliardo | Molotov | Gas lacrimogeno | Mine di prossimità | Giubbotto antiproiettile

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Grotti LSCM Cheetah Classic (sportiva classica) | Vapid Peyote Gasser (muscle car) | Annis Minimus (berlina) | Lampadati Furore GT (sportiva) | Declasse Walton L35 Stock (fuoristrada)

Autosalone Luxury Autos

Överflöd Suzume (supercar) con livrea Overflod sfumata | Declasse Tampa GT (muscle car)

All'autoraduno di Los Santos e altro...

Veicolo di prova premium (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Principe Deveste Eight (supercar)

Veicolo trofeo: piazzati per tre giorni di fila tra i primi cinque nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere la Coil Raiden (sportiva).

Nell'area di prova: Western Daemon (moto) | Western Rat Bike (moto) | Declasse Vamos (muscle car)

Ruota fortunata: Vysser Neo (sportiva)