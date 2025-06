Arriva l’estate di Dying Light

L'estate di Dying Light prevede importanti aggiornamenti per l'originale Dying Light e per Dying Light 2: Stay Human

Techland ha annunciato la “Summer of Dying Light”, che celebra il franchise in vista del lancio di Dying Light: The Beast al tramonto della stagione, il 22 agosto 2025. A partire da oggi, sia l'originale Dying Light che Dying Light 2: Stay Human riceveranno aggiornamenti gratuiti, mentre Dying Light: The Beast è disponibile per il pre-ordine.

Dying Light: Retouched Update

A dieci anni dal lancio iniziale, l'acclamato Dying Light originale riceve un nuovo aggiornamento che infonde nuova vita ad Harran. L'aggiornamento Dying Light: Retouched Update migliora la grafica e l'audio del gioco, garantendo un'esperienza più coinvolgente ed emozionante sia ai nuovi giocatori che a quelli che decideranno di tornare.

Le principali novità del Dying Light: Retouched Update includono:

Grafica & Performance potenziate: Godetevi una qualità delle texture aumentata e potenziata, un nuovo livello di qualità delle ombre “Ultra” a 8k, un rendering basato sulla fisica migliorato sulle superfici metalliche e sull'acqua e gamme LOD estese. Il Retouched Update mira a ottenere ancora di più dal Dying Light che già amate. Non si tratta di una revisione completa o di una rimasterizzazione, ma di un notevole miglioramento generale.

Esperienza Audio migliorata: Immergetevi ancora di più nel gioco con una colonna sonora rimasterizzata da Pawel Blaszczak, il compositore originale, che ha ricreato meticolosamente il tipico suono retro-tape registrando su un nastro vero. Aspettatevi nuovi brani e temi ambientali in tutto il gioco e un audio migliorato per un feedback di combattimento ancora più viscerale

Per saperne di più sull'aggiornamento, data un'occhiata all'edizione speciale del nostro Dev Blog in cui il Franchise Director Tymon Smektala parla con il Technical Game Director Grzegorz Swistowski e il Lead 3D Artist Krzysztof Knefel.

Il Retouched Update di Dying Light è completamente gratuito per tutti i possessori di Dying Light su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S ed è disponibile da oggi 26 giugno 2025. Il livello delle modifiche può variare a seconda della piattaforma. In vista del lancio di Dying Light: The Beast, è il momento migliore per tornare a immergersi nell'originale Dying Light vivendo la storia delle origini dell'eroe di Harran e del virus zombie che ha gettato il mondo nel caos.

Dying Light 2: Stay Human Summer Update pronto per nuovi contenuti

Ma non è tutto, oggi Techland lancia anche un aggiornamento estivo per Dying Light 2: Stay Human, continuando il suo supporto continuo al titolo.

“Abbiamo promesso almeno cinque anni di supporto per Dying Light 2, e i nostri fan possono contarci”, afferma Tymon Smektala, Franchise Director di Dying Light. "Quest'estate ci stiamo impegnando al massimo per la nostra community. Infatti, celebreremo la nostra talentuosa community di modding con un UGC Fest e avremo un'intera serie di contenuti gratuiti nel crossover Dying Light 2 x Balatro: Friend of Aiden".

Dying Light 2 x Balatro: Friend of Aiden Bundle

Preparatevi a una collaborazione all'ultimo sangue: Dying Light 2: Stay Human si allea con Balatro. Il Bundle Dying Light 2 x Balatro: Friend of Aiden introduce due nuove missioni secondarie e oggetti colorati e gratuiti, tra cui l'incantesimo Joker, sempre diverso, che si rifà all'essenza stessa del gioco d'azzardo e dell'imprevedibilità di Balatro. Ogni volta che la si equipaggia si sfida la fortuna per vedere l'effetto che sblocca, portando l'emozione tipica di Balatro a Villedor.

Per iniziare queste nuove missioni, basta cercare i misteriosi manifesti nel Bazar e nel Fish Eye. Superate gli enigmi diabolici che metteranno alla prova la vostra conoscenza di Villedor e sbloccherete il bundle Friend of Aiden, che comprende:

Jimbo’s Outfit: Non fate i pagliacci con questo costume, avete un lavoro da fare: uccidere qualche zombie!

Ceremonial Dagger: Non è uno scherzo da pagliacci. Afferrate il pugnale e dimostrate loro che non state bluffando! Aumentate il vostro moltiplicatore sconfiggendo diversi tipi di nemici, eseguendo finisher e distruggendo i Joker Charms.

Joker Charm: Quale Joker sceglierete? Chi lo sa! Create un charm e ne riceverete uno a caso con un effetto di gioco unico. Proprio come in Balatro, alcuni saranno più utili di altri.

Flying Blind Paraglider: Potreste perdere qualche fiche, ma ogni giocatore di poker deve avere un piano di fuga quando le probabilità non sono buone.

UGC Fest: L’estate a Villedor

In partenza oggi, il Dying Light 2: Stay Human UGC Fest è una vibrante celebrazione di quattro settimane della creatività e della dedizione della community. Affrontate le nuovissime taglie che si addentrano nei migliori contenuti creati dalla community e scoprite l'incredibile immaginazione e il talento dei nostri giocatori, ottenendo fantastiche ricompense.

I migliori contenuti della UGC Fest includono:

Featured Community Maps: Ogni settimana, tre eccezionali mappe create dalla community saranno protagoniste, invitando i giocatori a esplorare e sperimentare la variegata creatività della talentuosa community di Dying Light.

New Visual Mods: Sperimentate una vasta gamma di nuove mod visive, tra cui alcuni straordinari dedicati alle armi realizzati nell'ambito di un recente concorso di mod, e nuovissime mappe create appositamente per questo evento!

Oltre ai nuovi contenuti e alle celebrazioni della community, l'aggiornamento estivo di Dying Light 2 introduce anche piccole correzioni e miglioramenti al gioco, risolvendo problemi in Co-Op, Tower Raid, stato generale del gioco e vari bug tecnici.