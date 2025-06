MSI Venture e VenturePro ora disponibili

MSI, leader mondiale nel settore dei laptop premium per l'estetica lussuosa, le prestazioni estreme e la tecnologia innovativa dei prodotti, annuncia oggi l’arrivo in Italia delle serie Venture e VenturePro. Progettati per soddisfare le esigenze di studenti, imprenditori e creativi, questi laptop offrono prestazioni affidabili e mobilità per stili di vita dinamici. Le nuove serie Venture e VenturePro . sono disponibili da Unieuro, Amazon e rivenditori MSI

"Con le serie Venture e VenturePro vogliamo offrire strumenti che pensati per uno stile di vita dinamico", ha affermato Kevin Wen, General Manager di MSI Italia Notebook. "Con prestazioni e versatilità eccezionali, questi laptop sono progettati per supportare la produttività in un’ampia varietà di contesti".

Le serie Venture e VenturePro sono infatti destinate a un’ampia varietà di utenti finali, che si tratti di studenti che utilizzano software particolarmente esigenti in termini di risorse, imprenditori che gestiscono più progetti in mobilità o creativi alle prese con flussi di lavoro complessi. Con display da 15 oppure 16 pollici, questi laptop coniugano portabilità e produttività, per adattarsi a ogni spazio di lavoro.

La serie VenturePro si distingue per le GPU NVIDIA RTX dedicate, che la rendono una scelta eccellente per creator e professionisti che gestiscono attività come il video editing e la grafica e non vogliono scendere a compromessi in quanto ad autonomia 4-5 ore di mobilità extra per gli utenti che necessitano di maggiore produttività durante lunghe giornate di lavoro, voli o riunioni fuori sede. Le serie Venture e VenturePro sono dotate di CPU Intel oppure AMD pensate per un multitasking fluido e prestazioni efficienti in un'ampia gamma di applicazioni.

Sui laptop di queste serie sono inoltre presenti funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale, per una migliore esperienza d’uso e per la massima produttività in scenari differenti: AI Noise Cancellation Pro filtra in modo intelligente i rumori di fondo durante le videochiamate, ideale per chi lavora da remoto o partecipa a riunioni in ambienti affollati; MSI AI Engine adatta le impostazioni del sistema in funzione delle attività, ottimizzando automaticamente le prestazioni, liberando cache e regolando la retroilluminazione della tastiera senza regolazioni manuali; AI LAN Manager assegna automaticamente la giusta larghezza di banda a ogni applicazione in uso, per sessioni di gaming online o meeting virtuali più fluidi; Windows Studio Effect offre miglioramenti visivi ottimizzati per videoconferenze e streaming.

Con il lancio delle serie Venture e VenturePro, MSI continua a ridefinire gli strumenti per gli utenti aziendali e la produttività. Combinando prestazioni elevate, mobilità e funzionalità innovative, questi laptop offrono soluzioni versatili per chi richiede flessibilità e potenza nella vita quotidiana.