Jack Black torna come Officer Dick in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Activision voleva condividere con tutti i fan una grande notizia in vista del lancio di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, previsto per l’11 luglio. Jack Black tornerà a doppiare Officer Dick, uno skater segreto amatissimo dai fan.

Da giovane, Richard Ennvee veniva preso in giro dagli altri skater e chiamato “poser”. Spinto dal desiderio di vendetta, Dick giurò che un giorno sarebbe diventato ciò che quegli skater temevano di più: il lungo braccio della legge.

I giocatori avranno una sorpresa speciale, perché potranno incontrare anche la controparte britannica di Officer Dick, il Constable Richard, nel livello ambientato a Londra. Anche lui doppiato da Jack Black, Constable Richard è tanto severo quanto assurdo, proprio come Officer Dick.