PRESENTATO POCO F7

POCO F7: lo smartphone che unisce stile e prestazioni uniche per i veri gamer

POCO, brand di tecnologia leader tra i giovani appassionati di tech, presenta oggi POCO F7, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le performance di un flagship della sua categoria. Proseguendo la collaborazione con Qualcomm Technologies, Inc., POCO F7 è alimentato dal nuovo Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, offrendo potenza ed efficienza di livello flagship a un pubblico più ampio.

A segnare questa evoluzione anche dal punto di vista del look, la nuova Cyber Silver Edition presenta il logo Snapdragon sul retro, simbolo della fusione tra prestazioni esplosive e design espressivo. Con la presentazione del dispositivo, viene introdotto anche Rydr, il primo avatar virtuale di POCO: incarnazione di velocità, potenza e azione intelligente, Rydr riflette l’impegno costante dell’azienda nell’offrire performance all’avanguardia e un coinvolgimento più profondo della generazione tech-savvy.

“Con questo prodotto rafforziamo il nostro impegno nel ridefinire le prestazioni del flagship, rendendolo accessibile a un pubblico sempre più vasto. Il lancio della Cyber Silver Edition – con il suo stile distintivo – incarna la nostra visione di connessione più profonda con una nuova generazione, fondendo stile futuristico e tecnologia potente,” ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di The Company Global.

Performance di livello flagship, prestazioni intelligenti

Il cuore di POCO F7 è la Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, costruita su un'architettura CPU interamente big-core capace di garantire elaborazioni più rapide ed efficienti. Con un punteggio AnTuTu di 2.084.535¹, offre prestazioni migliorate superiori del 30%² rispetto alla generazione precedente.

Per mantenere stabile la performance, il dispositivo integra il sistema di raffreddamento più avanzato proposto dall’azienda: IceLoop 3D Dual-Channel da 6000mm², con la più grande Loop Heat Pipe mai utilizzata su un dispositivo POCO.

Il tutto è supportato da una batteria da 6500mAh (typ) – la più grande della linea POCO F – abbinata alla ricarica HyperCharge da 90W³, capace di alimentare il telefono fino all’80% in appena 30 minuti4. Il dispositivo supporta anche la ricarica inversa cablata a 22,5W, compatibile con dispositivi Xiaomi e altri principali brand.

Le prestazioni si traducono in reattività concreta grazie al sistema operativo Xiaomi HyperOS 26. In ambito gaming, la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 offre miglioramenti con risoluzione 1.5K Super Resolution e Smart Frame Rate fino a 120FPS in Genshin Impact. Completa l’esperienza da flagship il Surge T1s, che migliora la stabilità della rete cellulare, Wi-Fi e Bluetooth.

Schermo ultra-brillante e ultra-ampio, per non perdersi nulla

POCO F7 è dotato di un display da 6,83" con risoluzione 1.5K, pensato per coniugare impatto visivo e utilizzo quotidiano. Grazie a un'elevata luminosità, risposta al tocco precisa e funzioni avanzate per il comfort visivo, offre nitidezza e controllo da top di gamma.

Per una visibilità ottimale anche alla luce diretta del sole, il display raggiunge una luminosità di picco di 3200 nit, coprendo fino al 25% APL, rendendo l’intero schermo più luminoso indipendentemente dal tipo di contenuto (HDR o SDR). Inoltre, la tecnologia Sunlight Display 4.0 regola il contrasto in tempo reale per immagini più vivide e nette.

Progettato pensando sia al comfort che alla precisione, POCO F7 è dotato di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (soluzione hardware), certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly, contribuendo a ridurre l'affaticamento visivo anche durante sessioni prolungate.

Abbinato a un sistema di dimming PWM a 3840Hz, alla tecnologia Wet Touch Display 2.0 e a un tasso di campionamento istantaneo ultra-reattivo di 2560Hz7, lo schermo si adatta in modo fluido a diversi scenari d’uso, sia durante la navigazione con dita umide che nelle sessioni di gioco più intense.

Il design in continua evoluzione, la durabilità continua

Ispirato alla velocità, il nuovo linguaggio di design di POCO F7 traduce il movimento in forma, pur restando ancorato alla durabilità. Il dispositivo presenta una superficie affusolata, telaio in lega di alluminio lavorato CNC e retro in vetro, per un look moderno e dinamico.

Le cornici ridotte sulla parte anteriore garantiscono un rapporto schermo/corpo del 94,23%², caratteristica che aumenta il senso di immersione e di flusso visivo. Inoltre, le forme ampie e curve migliorano l’ergonomia per una presa più comoda. Sul retro, il modulo fotocamera con effetto neon a lama trasmette precisione e dinamismo, con una linea tangente a "angolo d’oro" che equilibra il design.

Mescolando elementi geometrici con un’estetica che guarda al futurismo, il design di POCO F7 Cyber Silver Edition parla da sè: ispirandosi ad un look Cyber, l’overlay in stile meccanico e il logo Snapdragon in evidenza sopra la divisione incarnano la potenza che anima il dispositivo.

Al di là dell'aspetto, POCO F7 è progettato per durare nel tempo. La struttura rinforzata offre una resistenza alla flessione fino a 70kg², riducendo l'impatto della pressione accidentale. Grazie alla resistenza alla polvere e all'acqua IP688, è un dispositivo affidabile in ambienti imprevedibili.

Fotografia di livello avanzato, creatività senza sforzo

Che si tratti di uno scatto improvviso o di uno realizzato con attenzione, POCO F7 è dotato di un sistema di fotocamere pensato per catturare gli attimi in modo chiaro e renderli sensazionali senza sforzo.

Il cuore della fotocamera principale è Sony IMX882 da 50MP con OIS, in grado di offrire immagini di alta qualità in diverse condizioni di illuminazione. Funzioni come UltraSnap e Live Photo migliorano ulteriormente l'esperienza di scatto con velocità, profondità e movimento. Per quanto riguarda i ritratti, POCO F7 offre lunghezze focali di 26mm, 35mm e 52mm, abbinate alla funzione Real Light Spot, così da conferire allo sfondo una sfocatura morbida e piacevole.

Nel frattempo, la nuova funzione di intelligenza artificiale AI Beautify permette di migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine perfezionando i livelli di tono, chiarezza, contrasto e luminosità, esaltando i dettagli senza eccessi. Per supportare l'esperienza d’uso della fotocamera, anche l'interfaccia della stessa è stata ridisegnata per una navigazione più chiara e un utilizzo più intuitivo.

Prezzi e disponibilità

POCO F7 è disponibile su mi.com e Amazon nelle tre colorazioni Nero, Bianco e Argento e in due varianti di memoria:

- POCO F7 12GB+256GB sarà disponibile a un prezzo suggerito al pubblico di 449,90€. Questo modello sarà in offerta early bird fino al 7 luglio su mi.com al prezzo scontato di 399,90€.

- POCO F7 12GB+512GB sarà disponibile a un prezzo suggerito al pubblico di 499,90€. Questo modello sarà in offerta early bird fino al 7 luglio su mi.com al prezzo scontato di 449,90€.

Ma le offerte non sono finite, infatti, sempre con l’acquisto di uno di questi due prodotti su mi.com, gli utenti potranno ottenere:

- Un coupon di 50€, spendibile immediatamente durante l’acquisto

- 50€ in più di permuta sull’usato

- Uno dei seguenti prodotti a scelta:

- Redmi buds 6 (42,99€)

- 90W HyperCharger Combo (Type-A) (49,90€)

- Xiaomi Bluetooth Speaker Mini (39.90€)

- Sei mesi di garanzia sullo schermo, e due anni di garanzia sulla qualità

- La possibilità di finanziamento per 3/12/24 mesi gratuito

Inoltre, su Amazon con l’acquisto delle due versioni è possibile ottenere un buono sconto:

- 12GB+256GB – dal valore di 20€ da usare sul prossimo acquisto

12GB+512GB – dal valore di 30€, utilizzabile durante l’acquisto