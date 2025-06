DREAMWORKS GABBY’S DOLLHOUSE: READY TO PARTY arriva su console e PC

OUTRIGHT GAMES E UNIVERSAL PRODUCTS & EXPERIENCES INVITANO I FAN A UNA FESTA GATTASTICA IN DREAMWORKS GABBY’S DOLLHOUSE: READY TO PARTY

Il nuovo videogioco ispirato alla serie di successo di DreamWorks Animation arriva su console e PC con una nuova magica avventura.

Outright Games, uno dei principali publisher di intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Universal Products & Experiences, ha annunciato oggi DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, il nuovo videogioco per console e PC ispirato alla serie di successo Gabby’s Dollhouse e al film Gabby’s Dollhouse: The Movie, in uscita nei cinema di tutto il mondo il 26 settembre 2025.

Questa incantevole avventura narrativa in 3D uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store il 19 settembre 2025.

Guarda il trailer completo dell'annuncio del gioco qui e scopri altri materiali qui.

In DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party i giocatori si uniranno a Gabby e al suo amico felino Pandy Paws per organizzare la festa perfetta. Utilizzando il magico catavator, i fan potranno esplorare vivaci e fantasiose stanze all'interno della casa delle bambole, ognuna delle quali sblocca una nuova avventura ricca di attività divertenti, esplorazioni e mini-giochi unici.

Dalla creazione di lavoretti con Mama e Baby Box nella Stanza Creativa, al ballo con DJ Catnip nella Stanza della Musica, fino alla preparazione di dolci delizie con Cakey in Cucina, ogni angolo offre una nuova esperienza.

I giocatori potranno godersi il gioco in solitaria oppure collaborare con un amico in modalità co-op locale, raccogliendo oggetti per la festa e sbloccando adorabili outfit per personalizzare il look di Gabby.

Qualunque sia il tuo stile di gioco, sarà una festa dove tutti potranno brillare!

« Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta insieme a Universal Products & Experiences, per DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party», ha dichiarato Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. «Gabby’s Dollhouse porta milioni di bambini in tutto il mondo a celebrare la creatività, il problem-solving e l'espressione di sé, e siamo onorati di offrire questa esperienza in un videogioco vivace e giocoso.»

«Gabby’s Dollhouse è un brand in continua crescita e molto amato, che affascina i bambini e coinvolge i genitori», ha dichiarato Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms di Universal Products & Experiences. «Il nuovo film, Gabby’s Dollhouse: The Movie, mette al centro il potere del gioco e l’importanza di mantenerlo vivo a qualsiasi età, quindi siamo entusiasti di invitare le famiglie a giocare, esplorare e lasciarsi trasportare in DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party.»

Con la crescita del franchise, i fan di Gabby’s Dollhouse possono aspettarsi ancora più emozioni, grazie all’uscita cinematografica del film Gabby’s Dollhouse: The Movie, che debutterà nei cinema di tutto il mondo il 26 settembre 2025.

Gabby’s Dollhouse: The Movie vedrà la partecipazione di Kristen Wiig e Gloria Estefan, che si uniranno a Laila Lockhart Kraner, la quale ricoprirà il suo ruolo dall’amata serie in streaming.

Nel 2024, Gabby’s Dollhouse si è classificata come la nona serie originale in streaming più vista, secondo Nielsen. Netflix ha prolungato la serie fino a un totale di 100 episodi, con l’undicesima stagione che ha debuttato sulla piattaforma nel febbraio 2025.

Basata su una mentalità orientata alla crescita, ogni episodio incoraggia i bambini a pensare in modo flessibile e a imparare dai propri errori.

Gabby’s Dollhouse è rimasta una delle 10 serie più popolari in 63 paesi, consolidando il suo ruolo come uno dei principali brand prescolari a livello mondiale. Dalla premiata linea di giocattoli alla musica originale, dall’app amata dai fan al canale YouTube in rapida crescita, Gabby’s Dollhouse continua a conquistare il pubblico su molteplici piattaforme.

Oltre al grande schermo, Gabby’s Dollhouse continua ad espandersi attraverso i parchi a tema Universal Destinations & Experiences, esperienze, eventi dal vivo e molto altro, portando la magia di Gabby’s Dollhouse nella vita di bambini e famiglie di tutto il mondo.

Gabby’s Dollhouse: Ready to Party è previsto in uscita il 19 settembre 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, disponibile su Steam e Microsoft Store.