La serie ‘Borderland’ è in arrivo su GeForce NOW

Apri il caveau: la serie Borderlands è ora disponibile su GeForce NOW, e Borderlands 4 si unirà al cloud al momento del lancio, previsto per settembre.

Rivivi tutta l’adrenalina, l’azione esplosiva e l’ironia che hanno reso iconica la saga con Borderlands Game of the Year Enhanced, Borderlands 2, Borderlands 3 e Borderlands: The Pre-Sequel, tutti già disponibili nel cloud per gli utenti GeForce NOW, sia che tu sia un veterano dei Vault Hunter o un nuovo arrivato pronto al caos di Pandora.

Anche FBC: Firebreak, il nuovo shooter cooperativo firmato Remedy Entertainment, arriva nel cloud insieme ad altri 13 nuovi giochi in uscita questa settimana, l’ultimo aggiornamento di Genshin Impact e l’accesso anticipato a REMATCH.

Intanto, i Summer Sale GeForce NOW continuano: per un periodo limitato puoi ottenere il 40% di sconto su un abbonamento Performance di sei mesi, oppure provare il servizio con un Day pass Performance, anch’esso scontato del 40% a soli 2,63 €.

Date un’occhiata alla lista della settimana: