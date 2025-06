Arriva il tour di Nintendo Switch 2

TUTTI I WEEKEND DAL 20 GIUGNO AL 27 LUGLIO NELLE GALLERIE DEI CENTRI COMMERCIALI PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA

Con più di 3,5 milioni di unità vendute in soli 4 giorni dal lancio, Nintendo Switch 2 è la nuova console di Nintendo, disponibile per l’acquisto dal 5 giugno 2025. Per celebrare questo evento generazionale, durante tutti i fine settimana dal 20 giugno al 27 luglio sarà possibile provare l’erede di Nintendo Switch nelle gallerie dei centri commerciali più frequentati d’Italia, scendendo nelle piste del nuovo Mario Kart World e scoprendo i segreti della nuova console con Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Non mancheranno inoltre momenti speciali con i creator e gli influencer del momento e tanti gadget a tema!

Nintendo Switch 2 è finalmente disponibile e, in occasione di questo evento generazionale, tutti i fine settimana dal 20 giugno al 27 luglio sarà possibile provare la nuova console di Nintendo nelle gallerie dei centri commerciali più frequentati d’Italia. Un’occasione unica e gratuita per mettere le mani sull’erede di Nintendo Switch e avere la possibilità di provare in prima persona le tantissime novità introdotte da Mario Kart World, il Mario Kart più grande di sempre che permette ai giocatori di mettersi in viaggio in una vasta regione interconnessa, dove tutto il mondo sarà una pista.

In aggiunta al nuovissimo Mario Kart World, nell’area dotata di numerose postazioni di gioco, sarà possibile lasciarsi incantare dalle nuove vesti del mondo di Hyrule con The Legend of Zelda: Breath of the Wild e the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, entrambi in versione migliorata Nintendo Switch 2 Edition. Inoltre, per un’esperienza ancora più immersiva, sarà possibile scoprire le caratteristiche tecniche e le innovazioni introdotte dalla nuova console grazie a Nintendo Switch 2 Welcome Tour, la mostra virtuale che permetterà di approfondire le tante novità di hardware, software e degli accessori, mettendo alla prova i visitatori con quiz e sfide a tempo.

Durante alcune tappe selezionate, inoltre, il tour di Nintendo Switch 2 prevede anche la partecipazione di noti creator e influencer tra i più seguiti del momento, che incontreranno il pubblico rendendosi disponibili a incontrare i fan e i curiosi durante speciali meet & greet. I primi nomi confermati sono Francesco “Cydonia” Cilurzo e Jessica “MissHatred” Armanetti, che il 22 giugno dalle ore 17:00 alle ore 19:00, saranno rispettivamente presenti il primo, presso il Centro di Arese (MI) e la seconda, presso il Centro Commerciale Grandemilia di Modena (MO). Infine, per rendere ancora più imperdibili questi appuntamenti, i partecipanti avranno sempre la possibilità di ottenere speciali gadget a tema, trascorrendo momenti estivi indimenticabili con amici e parenti - Insieme, dove e quando vuoi.

Le tappe del tour saranno:

20-21-22 giugno- CC Il Centro, Arese (MI)- CC Grandemilia, Modena (MO)

27-28-29 giugno:- CC Adigeo, Verona (VR)- CC Campania, Marcianise (CE)

4-5-6 luglio:- CC Porta di Roma, Roma (RM)- CC Casamassima, Bari (BA)

11-12-13 luglio:- CC Porte di Catania, Catania (CT)- CC Le Gru, Grugliasco (TO)

18-19-20 luglio:- CC Oriocenter, Bergamo (BG)

25-26-27 luglio:- CC I Gigli, Firenze (FI)

