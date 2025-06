Elder Scrolls Online: Setta del Verme 1 - Console Live.

The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 1 e l’aggiornamento gratuito 46 del gioco base sono ora disponibili su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5, dopo la pubblicazione su PC e Mac del 2 giugno. A partire da oggi, i giocatori su console possono esplorare l’isola di Solstice e iniziare a scoprire il piano della rediviva Setta del Verme. L’aggiornamento 46 del gioco base, gratis per tutti i giocatori, introduce il nuovo sistema Subclassing che permette di mischiare i rami d’abilità e creare fino a 3.000 nuove combinazioni.

Guarda il trailer di Stagione della Setta del Verme Parte 1 qui:https://www.youtube.com/watch?v=W_cyX5zBCD8

Stagione della Setta del Verme

In questa avventura in due parti che segue la storia portante originale di ESO di 10 anni fa, la temuta Setta del Verme è tornata e minaccia l’isola di Solstice, nascondendo le proprie attività dietro all’imponente e magico Writhing Wall. I giocatori approdano all’isola tropicale in Stagione della Setta del Verme Parte 1 per esplorare la zona di Western Solstice. Adrenalina e ricompense da scoprire non mancano di certo, tra nuovi boss del mondo, Delve, un dungeon pubblico e una nuovissima missione Trial, Ossein Cage.

Subclassing

Con il nuovo sistema Subclassing, tutti i giocatori di ESO possono personalizzare ulteriormente i personaggi e giocare come davvero desiderano. Da ora, su tutte le console è possibile utilizzare contemporaneamente i poteri di massimo tre delle sette classi di ESO, per una flessibilità e una creatività maggiori.

Hero’s Return

Inoltre, con questo aggiornamento gratuito, la funzione Hero’s Return rileva automaticamente quando i giocatori non hanno effettuato l’accesso a ESO per un periodo prolungato e, con alcuni strumenti e indicazioni, facilita un rientro rapido e indolore. Il primo aiuto è un’avventura facoltativa da completare per dare una rinfrescata alle abilità di combattimento e ottenere ricompense aggiuntive.

L’aggiornamento 46 introduce ulteriori miglioramenti, tra cui una mappa di gioco aggiornata che rende l’esplorazione di Tamriel più semplice che mai e nuovi tutorial per il sistema Wayshrine.

The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 1 è ora disponibile su PC/Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. I giocatori possono acquistare i nuovi contenuti con il Pass Contenuti 2025, che garantirà l’accesso a tutti gli aggiornamenti programmati per l’avventura di quest’anno, tra cui la Stagione della Setta del Verme Parte 2, due pacchetti dungeon e l’evento di gioco Writhing Wall per tutto il server.

Per ulteriori dettagli, ricorda di tenere d’occhio il nostro sito e il nostro forum.