Nuovo trailer per PATAPON 1+2 REPLAY

Preparati a marciare con PATAPON 1+2 REPLAY e il nuovo trailer che mostra il suo gameplay e le nuove feature:

https://youtu.be/mkApvMOLsTs

In PATAPON 1+2 REPLAY, saranno l’Onnipotente, la guida dei Patapon, una tribù di fieri guerrieri, in marcia verso la “Earthend”. Per sopravvivere al viaggio e aiutare le misteriose creature, l’Onnipotente dovrà guidare la marcia battendo il ritmo sui tamburi.

Ci sono quattro tipi di tamburi nel gioco, PATA, PON, DON e CHAKA, e combinandoli in modi diversi si creano azioni come “Proteggere”, “Attaccare”, “Avanzare” e molte altre. La Fever Mode può anche essere attivata unendo combo che potenzieranno gli attacchi dei Patapon e daranno l’opportunità di suonare il “Juju Rythm” per sfruttare il meteo. I giocatori dovranno costruire il loro team perfetto scegliendo tra le varie classi dei Patapon e potenziandoli con gli oggetti che si potranno trovare. Ci sono oltre 400 tipi diversi di equipaggiamento disponibili nei livelli e mini giochi per creare l’unità più forte e guidare la tribù alla vittoria.

PATAPON 1+2 REPLAY ha anche delle funzioni di supporto che mantengono il fascino originale del gioco, conservando un gameplay visivamente migliorato e più accessibile. Ora i giocatori potranno godere dei comandi dei tamburi sempre in vista, di una funzione per saltare alcuni scenari, delle possibilità di dare un ritardo ai comandi e di tre nuovi livelli di difficoltà.

PATAPON 1+2 REPLAY sarà disponibile dall’11 luglio 2025 per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.