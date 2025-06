Hisense presenta M2 Pro, mini proiettore laser 4K

Hisense, marchio leader nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici a livello globale, annuncia il nuovo arrivato nella sua gamma di Laser TV: il proiettore Laser Mini M2 Pro . Questo potente dispositivo ridefinisce i confini della proiezione compatta, offrendo un'esperienza cinematografica 4K immersiva ovunque, grazie a tecnologie innovative mai viste prima in un formato così portatile.

Il proiettore Laser Mini M2 Pro rappresenta un vero cambio di paradigma nel cinema domestico portatile. Grazie alla miniaturizzazione e al perfezionamento delle tecnologie laser avanzate e dell’intelligenza artificiale, Hisense ha realizzato il suo proiettore laser più piccolo, leggero e portatile di sempre. Il risultato è un dispositivo potente, versatile e incredibilmente intuitivo, in grado di garantire un’esperienza su grande schermo di livello premium ovunque ci si trovi.

Tecnologia miniaturizzata di nuova generazione

Al centro dell’M2 Pro si trova l’avanzata tecnologia AI 4K Clarity, una sofisticata suite di algoritmi che lavorano in sinergia per offrire immagini nitide e definite. Tra le sue funzionalità spiccano un potente AI 4K Upscaler, che trasforma in modo intelligente i contenuti a bassa risoluzione in dettagli sorprendenti in 4K, una funzione di Riduzione del Rumore AI che assicura un’immagine pulita e chiara, e un AI HDR Upscaler che ottimizza accuratamente contrasto e luminosità per una visione più dinamica. Grazie a 2,07 milioni di micromirror alimentati da un sistema DLP di precisione, l’M2 Pro proietta immagini 4K dettagliate fino a un’impressionante dimensione di 200 pollici, garantendo una precisione cristallina in ogni singolo pixel.

La tecnologia Pure Triple Color Laser di Hisense, fiore all’occhiello dei suoi prodotti Laser TV di fascia alta, utilizza laser separati rosso, verde e blu per generare una gamma cromatica eccezionalmente ampia, restituendo immagini con una vivacità e un realismo senza precedenti. La riuscita miniaturizzazione di questo motore laser rappresenta la chiave delle dimensioni estremamente compatte e del peso ridotto dell’M2 Pro, rendendo per la prima volta nella storia di Hisense la proiezione laser 4K veramente portatile.

Imaging avanzato e adattabilità senza compromessi

L’M2 Pro rappresenta un vero e proprio salto tecnologico nella proiezione portatile, grazie allo Zoom Ottico con rapporto di proiezione 1.0–1.3, che consente agli utenti di regolare con precisione dimensioni e distanza dell’immagine mantenendo intatta la nitidezza del 4K—un vantaggio fondamentale che lo distingue dalle soluzioni basate esclusivamente sullo zoom digitale, spesso causa di perdita di qualità. Questa innovazione ottica, unita all’eccezionale adattabilità dello schermo da 65 a 200 pollici, garantisce un’esperienza visiva fluida e di alta qualità in praticamente qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all’aperto.

Installazione semplice e audio coinvolgente

La facilità d’uso è un elemento centrale nel design dell’M2 Pro, grazie a un’automazione all’avanguardia. Hisense ha integrato funzionalità avanzate per rendere l’installazione senza sforzo: la correzione automatica della trapezoidale e la messa a fuoco automatica garantiscono che l’immagine sia sempre nitida e perfettamente allineata, eliminando la necessità di regolazioni manuali. Inoltre, l’intelligente adattamento del colore della parete a 7 tonalità regola automaticamente i colori proiettati per compensare la tinta della superficie di proiezione, assicurando colori vividi e accurati anche quando si proietta direttamente su una parete non bianca – una funzione rivoluzionaria per una proiezione davvero adattabile.

Oltre alle immagini, l’M2 Pro offre un’esperienza audio coinvolgente grazie alla tecnologia Dolby Audio e DTS Virtual:X integrata, che fornisce un suono ricco e spaziale senza bisogno di altoparlanti esterni. Alimentato dall’intuitivo sistema operativo VIDAA Smart OS, gli utenti possono trasmettere in streaming direttamente dalle principali piattaforme come Netflix, YouTube e Disney+, tutte facilmente navigabili tramite un pratico telecomando vocale. L’inclusione di Dolby Vision e di molteplici formati HDR garantisce, inoltre, dettagli ricchi e sfumati, dalle ombre alle luci, perfetti sia per film che per videogiochi.

Il proiettore Laser Mini M2 Pro di Hisense rappresenta un chiaro esempio della costante ricerca dell’innovazione da parte del brand, incarnando l’eccellenza della portabilità senza compromettere un’esperienza su grande schermo mozzafiato. Questo proiettore rivoluzionario apre una nuova era per il cinema domestico, offrendo immagini 4K ampie da un dispositivo progettato per la massima flessibilità e facilità d’uso.

Il proiettore Laser Mini Hisense M2 Pro arriverà presto nei principali mercati mondiali, inclusi Stati Uniti, Germania, Australia e altri. In Italia sarà disponibile a partire dal mese di luglio con un prezzo di lancio consigliato pari a €999.