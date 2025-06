CREA MAZZI E INVIA LOCOMOTIVE ESPLOSIVE NEL ROGUELITE BATTLE TRAIN, DISPONIBILE ORA PER PC E NINTENDO SWITCH

un'esplosione di divertimento sta sfrecciando lungo i binari con il roguelite BATTLE TRAIN , ora disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Co-sviluppato da Terrible Posture Games, Inc. e Nerd Ninjas LLC., e pubblicato da Bandai Namco Entertainment America Inc., il gioco combina la strategia e la gestione delle risorse di un roguelite di creazione di mazzi con alcuni combattimenti basati su treni esplosivi, il tutto ambientato sullo sfondo del gioco a premi più eccentrico al mondo. Con duelli adrenalinici, percorsi ramificati, battaglie con i boss, eventi speciali, una posta in gioco sempre più alta e un cast di avversari memorabili, BATTLE TRAIN promette di essere una corsa indimenticabile creata da un team di sviluppatori indipendenti.

Guarda il trailer di lancio di BATTLE TRAIN :

https://www.youtube.com/watch? v=V-cwnjZCR24

BATTLE TRAIN è ambientato sullo sfondo dell'omonimo gioco a premi più avvincente del mondo, in cui i giocatori assumono il ruolo dei concorrenti in alcuni combattimenti fra treni contro i Campioni rivali. Ottenendo le varie carte e usandole per giocare, i concorrenti possono costruire percorsi per sbloccare risorse, proteggere le proprie basi e attaccare le strutture nemiche. È possibile posizionare i binari sulla griglia usando le carte, con ognuna che avrà un costo in termine di risorse.

Collega un binario a una base nemica per inviarvi una locomotiva piena zeppa di esplosivi e con un biglietto di sola andata. Distruggi le basi del campione rivale prima del tuo avversario per vincere il turno, guadagnando così nuove carte per il mazzo, valuta per la personalizzazione, potenziamenti per il treno e molto altro. I giocatori devono predisporre una potente locomotiva, creare un mazzo strategico e usare tutte le proprie abilità per far esplodere gli avversari in una battaglia per diventare il Macchinista Supremo Presidente.