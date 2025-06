Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4: La Demo più giocata di sempre

Activision è lieta di annunciare che la Foundry Demo di Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ha raggiunto un traguardo straordinario, diventando ufficialmente la demo più giocata nella storia della serie.

Dal lancio avvenuto l’8 giugno, un numero record di giocatori ha avuto modo di provare in anteprima questa esperienza unica.La demo è attualmente disponibile su PlayStation, Xbox e PC per tutti coloro che hanno effettuato il preordine del gioco. Per chi non lo avesse ancora fatto, c’è ancora tempo per prenotare il titolo e accedere alla demo esclusiva.

Il prossimo appuntamento da segnare sul calendario è l’11 luglio, quando Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sarà disponibile al day one su Game Pass, offrendo ai giocatori una combinazione imperdibile di livelli classici e nuovi, skater storici e inediti, trick avanzati, una colonna sonora ampliata, multiplayer online cross-platform e molto altro.

Dalla Foundry Demo al lancio su Game Pass, tutto è pronto per rendere questa estate memorabile per gli appassionati di skateboarding virtuale.