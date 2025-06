Postazione gaming - due offerte MSI

Stanno ormai per concludersi le più recenti offerte MSI per quanti hanno la necessità di aggiornare la propria postazione da gioco o lavoro: dall’1 luglio non sarà infatti più possibile accedere alla promozione “Cashback di Primavera” e al bundle dedicato a The Last of Us Parte II Remastered.

Con la promozione “Cashback di Primavera” è sufficiente acquistare entro il 30 giugno uno o più dei prodotti della famiglia MSI EZ DIY – le ultime novità della gamma MSI, hardware pensato per la semplicità d’installazione - selezionati presso un partner aderente all’iniziativa e comunicare a MSI il seriale del prodotto acquistato con un’immagine della fattura per ottenere un rimborso sul proprio conto corrente, senza alcun vincolo riguardo a futuri acquisti.

Tutti gli appassionati di tecnologia e videogiochi potranno invece ricevere, acquistando sempre entro il 30 giugno uno dei monitor MSI QD-OLED selezionati per questo bundle, una copia digitale di The Last of Us Parte II Remastered. Dopo aver registrato il prodotto sulla pagina web creata da MSI per l’occasione, sarà infatti disponibile (fino a esaurimento scorte) un codice per scaricare gratuitamente il gioco.

Sarà possibile registrare il prodotto acquistato e aderire alle promozioni tramite l' MSI MEMBER CENTER , le richieste di riscatto possono essere presentate solo dopo 14 giorni dalla data di acquisto.

