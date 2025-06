Amflow PL Carbon e PL Carbon Pro arrivano in italia

Amflow, esperto di eMTB che costruisce e-bike dal cuore al corpo, annuncia oggi la disponibilità in Italia dei modelli Amflow PL Carbon e PL Carbon Pro .

Dopo un lancio di enorme successo, con l'innovativo sistema di propulsione per bici elettrica DJI Avinox premiato all'Eurobike 2024, le bici saranno disponibili per l'acquisto in Italia a partire da oggi, 17 giugno 2025.

Telaio ultraleggero, design organico

L' Amflow PL è una eMTB full-power con un telaio incredibilmente leggero. Il telaio ultraleggero in fibra di carbonio pesa solo 2,27 kg ed è stato progettato e realizzato con cura per offrire la migliore esperienza di guida, ovunque il ciclista sia diretto.

Affronta il terreno con sicurezza

Il cuore dell'Amflow PL è il sistema di trasmissione DJI Avinox , che incorpora molteplici tecnologie all'avanguardia sia nella progettazione software che hardware. L'unità di trasmissione è dotata di un riduttore epicicloidale composito, che offre un rapporto potenza/dimensioni leader del settore, con una coppia di 105 Nm e una potenza di picco di 850 W (potenza nominale di 250 W) con un peso di soli 2,52 kg 1 .

Prezzo e disponibilità

Amflow PL Carbon Pro (800 Wh) e Amflow PL Carbon (800 Wh) saranno disponibili in Italia dal 17 giugno al prezzo rispettivamente di 9.999 EUR e 6.499 EUR.