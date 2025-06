Borderlands 4 ora disponibile per il pre-ordine

I contenuti post-lancio includeranno le Missioni Storia e tutti i nuovi Cacciatori della Cripta

Il Borderlands più sfrontato di sempre uscirà il 12 settembre

Oggi 2K e Gearbox Software hanno annunciato che Borderlands4 è disponibile per il pre-ordine. Il nuovo capitolo dell’acclamata serie di successo, che ha dato origine a un nuovo genere videoludico, uscirà in tutto il mondo il 12 settembre 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. L’uscita su Nintendo Switch 2 sarà più avanti, nel corso del 2025.

«Sono impressionato da quanto il team di Gearbox abbia alzato l’asticella con Borderlands 4», ha dichiarato David Ismailer, presidente di 2K. «Il team di sviluppo ha realizzato un’avventura AAA di altissimo livello che evolve gameplay e narrazione pur rimanendo fedele all’inconfondibile esperienza looter-shooter di Borderlands che i fan conoscono e amano.»

«Di tutta la serie, Borderlands 4 è il lancio che ha maggiormente entusiasmato me e tutto il team», ha dichiarato Randy Pitchford, fondatore e presidente di Gearbox. «È il punto di partenza ideale per i nuovi giocatori, ma anche una sentita lettera d’amore dedicata ai fan del gioco.»

I giocatori vestiranno i panni di uno dei quattro nuovi Cacciatori della Cripta, ciascuno dotato di abilità uniche che, combinate con miliardi di armi, offriranno ulteriori modalità per schiacciare, colpire e distruggere i nemici. Il mondo di Borderlands sarà il più vasto di sempre, con nuove meccaniche di movimento che permetteranno di esplorare il pianeta sconfinato di Kairos e affrontare il tirannico Custode del Tempo e il suo Ordine.

I giocatori potranno anche contare su un ricco programma di contenuti post-lancio, gratuiti e a pagamento, che li accompagnerà dopo l'uscita di Borderlands 4, per continuare le loro avventure su Kairos. A seconda del pacchetto acquistato, i DLC a pagamento potranno includere due nuovi Cacciatori della Cripta, nuove regioni di Kairos, missioni principali, missioni secondarie, sfide, nemici inediti e molto altro. I dettagli completi verranno svelati in un secondo momento.

Borderlands 4 sarà disponibile in tre edizioni: Standard Edition, Deluxe Edition e Super Deluxe Edition.

Tutte le edizioni sono già disponibili per il pre-ordine e usciranno in tutto il mondo il 12 settembre 2025. I giocatori che effettueranno il pre-ordine di una di queste edizioni riceveranno il Gilded Glory Pack, che include una skin Cacciatore della Cripta, una skin Arma, e una skin Drone ECHO-4.

La Standard Edition include il gioco base e sarà disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

include il gioco base e sarà disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. La Deluxe Edition includerà una serie di contenuti bonus e sarà disponibile sugli Store PlayStation5 Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games.

o Questa edizione comprende il Bounty Pack Bundle, con quattro DLC post-lancio, ciascuno con aree esclusive, nuove missioni e boss unici; quattro Carte della Cripta

(Vault Cards) con sfide e ricompense esclusive; nuovi equipaggiamenti e armi; elementi cosmetici per i Cacciatori della Cripta e la skin Arma "Furia del Falco di Fuoco"

(Firehawk's Fury Weapon Skin).

La Super Deluxe Edition includerà tutti i contenuti digitali bonus della Deluxe Edition e sarà disponibile sugli Store PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games.

.Questa edizione comprende anche il Vault Hunter Pack, che include due nuovi Pacchetti Storia, ciascuno con un nuovo Cacciatore della Cripta, una nuova trama e missioni secondarie; due nuove regioni della mappa; nuovi equipaggiamenti e armi;

ulteriori elementi cosmetici per i Cacciatori della Cripta e nuove skin per il dispositivo ECHO-4.

.Include inoltre il Pacchetto Ornate Order, che offre quattro skin per Cacciatore della Cripta, quattro teste e quattro corpi per la personalizzazione dei personaggi.

Borderlands 4 è classificato PEGI 18. Una volta acquistato su Steam o Epic Games Store, il gioco sarà disponibile anche su NVIDIA GeForce NOW per il gioco in cloud.