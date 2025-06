Pokémon Nord America 2025: Federico Camporesi è Master!

I riflettori si sono appena spenti sui Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025 e i nuovi vincitori sono stati incoronati a New Orleans dopo un fine settimana pieno di appassionanti lotte nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokémon GO e Pokémon UNITE.

Tra i momenti più significativi, spicca la finale tutta italiana nella categoria Master dei videogiochi, che ha visto Federico Camporesi trionfare su Marco Hemantha Kaludura Silva, confermando il talento e la competitività della scena italiana, accendendo l’entusiasmo in vista dei Mondiali Pokémon 2025 ad Anaheim, California.

La cerimonia di chiusura ha inoltre presentato in anteprima ai numerosi fan presenti il peluche di Pikachu, la carta promozionale di Pikachu e il kit di benvenuto per i concorrenti dei prossimi Campionati Mondiali Pokémon, che si terranno ad Anaheim, California, con numerosi prodotti esclusivi che saranno disponibili al Pokémon Center dedicato.

Ecco i vincitori dei Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025:

Videogiochi - Categoria Junior:

1° posto: Joaquin Roquett [US]2° posto: Izhaq Hoggui [FR]

Videogiochi - Categoria Senior:

1° posto: Isaac Moreira [BR]2° posto: Apollo Stephens [US]

Videogiochi - Categoria Master

1° posto: Federico Camporesi [IT]2° posto: Marco Hemantha Kaludura Silva [IT]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Junior:

1° posto: Annabelle Oono [US]2° posto: Kenji Oono [US]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Senior:

1° posto: Gabriel Fernandez [BR]2° posto: Omar Cortes [US]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Master:

1° posto: Isaiah Bradner [US]2° posto: Riley Mckay [CA]

Pokémon GO:

1° posto: Payden “ItsAXN” Bingham [US]2° posto: Ilam “Ilqm” Rojas Guerrero [US]

Pokémon UNITE:

1° posto: Luminosity [North America]2° posto: Revelation [North America]