Recensione Laptop Ninkear A15Pro

In un mercato sempre più competitivo, il brand emergente Ninkear si sta facendo notare per il rapporto qualità-prezzo dei suoi notebook. L’A15Pro è un portatile da 16", spinto da un AMD Ryzen 5 7430U, pensato per studenti, lavoratori e utenti in cerca di un dispositivo bilanciato, potente ma economico. Rispetto al fratello A15 Pro con Ryzen 5 6600H, qui abbiamo una variante meno orientata alle performance estreme e più focalizzata su efficienza e autonomia. Vediamo com'è andata nella nostra prova.

Materiali e design

Il Ninkear A15Pro punta a un'estetica sobria e moderna. Il telaio in lega di alluminio conferisce un look professionale e una sensazione premium al tatto, nonostante si tratti di un prodotto di fascia medio-bassa. Le finiture opache aiutano a contenere impronte e aloni, mentre le linee pulite e il peso contenuto (circa 1,7–1,8 kg) lo rendono comodo da portare in uno zaino da lavoro o universitario. Il display da 16" è racchiuso da cornici sottili, donando al portatile un’ottima superficie di visualizzazione. La tastiera è ampia, dotata di retroilluminazione bianca, con una corsa dei tasti ben calibrata per una digitazione confortevole. Il touchpad è ampio e preciso, supporta gesti multitouch e integra il lettore d’impronte digitali, posizionato in maniera discreta per un accesso sicuro.

Sul fronte connettività, il portatile offre una dotazione completa: 3 USB 3.2, 2 USB Type-C full function, HDMI, jack audio da 3,5 mm, lettore microSD, webcam frontale e slot Kensington per la sicurezza. Un setup davvero completo per un dispositivo di questa fascia.

Hardware e prestazioni

Il cuore dell’A15Pro è l’AMD Ryzen 5 7430U, un processore a 6 core/12 thread basato su architettura Zen 3, con frequenza base di 2,7 GHz e boost fino a 4,5 GHz. È affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e 1 TB di SSD, una combinazione più che adeguata per l’uso quotidiano e l’ufficio avanzato. La Radeon integrata è adatta alla gestione di contenuti multimediali, streaming ad alta definizione e perfino un leggero editing fotografico, ma non si presta al gaming pesante o a software 3D impegnativi. Tuttavia, per programmi come Word, Excel, Zoom, Photoshop in uso moderato e Chrome con decine di tab aperti, il portatile risponde senza incertezze.

L’SSD da 1 TB garantisce avvii fulminei, trasferimenti veloci e ampio spazio per file di lavoro o studio. Inoltre, la RAM è spesso saldata ma la configurazione da 16 GB è già adeguata per un uso semi-professionale.

Uso quotidiano

L’esperienza utente è sorprendentemente buona. Lo schermo QHD (2560×1600) da 120 Hz è il punto forte del dispositivo: offre ottima nitidezza, buona luminosità (fino a 350 nit) e soprattutto una copertura del 100% sRGB, caratteristica difficile da trovare in questa fascia. Ideale per chi lavora con contenuti visivi, anche se la mancanza di una GPU dedicata impone dei limiti.Il portatile resta silenzioso nella maggior parte degli scenari e le ventole si fanno sentire solo sotto stress. La batteria da 54,72 Wh permette fino a 5 ore di uso reale, con variazioni in base all’uso. In streaming o navigazione leggera si può arrivare anche oltre le 6 ore con qualche accorgimento.

La webcam è nella media: sufficiente per riunioni su Meet o Teams, ma nulla di più. L’audio degli speaker integrati è discreto, ma manca di profondità nei bassi. Per un uso professionale consigliamo l’uso di cuffie o speaker esterni.Il sistema di sblocco con impronta digitale funziona bene: veloce, preciso e ben integrato nel sistema operativo.

Conclusioni

Il Ninkear A15Pro si propone come una valida alternativa ai notebook più blasonati di fascia media, offrendo un mix interessante di prestazioni, portabilità e qualità costruttiva. Il vero punto di forza è lo schermo QHD a 120 Hz con copertura sRGB al 100%, una rarità in questa fascia di prezzo. Il Ryzen 7430U offre buone performance per l’uso quotidiano, e l’ampio SSD da 1 TB è un plus non trascurabile. E' un dispositivo adatto per studenti universitari, lavoratori in smart working o freelance che cercano un portatile solido per scrivere, navigare, guardare contenuti in streaming e fare videoconferenze. Per queste attività è decisamente consigliato.

Voto: 8.5 / 10

Link al prodotto: https://ninkear.com/it/collections/laptops/products/ninkear-a15-pro-7430u

Link acquisto: Aliexpress.com

Pro:

Ottimo display QHD a 120 Hz e 100% sRGB

Costruzione in metallo solida ed elegante

16 GB RAM e 1 TB SSD inclusi

Connettività molto completa

Prezzo aggressivo rispetto alla dotazione

Presenza del lettore d’impronte

Contro: