Torna il più grande evento western in Italia

Dal 3 al 5 ottobre 2025 alle porte di Roma torna COLT: "A Tale of Two Cities", oltre 200 personaggi daranno vita all’epopea del western all’italiana nel più grande ed importante evento del genere in Italia, che si giocherà come sempre in una location unica, con tantissime novità.

Pensato e costruito da Tiziano Carnevale, il villaggio western di Aprilia (LT) è con i suoi oltre 4.000 mq di estensione il più grande e dettagliato d’Italia, oltre venti diverse strutture calpestabili dal classico saloon alla prigione, passando dalla posta per arrivare all’armeria. Al suo interno lo staff dell’associazione culturale Spaghetti LARP APS di Mauro Canavese in collaborazione con il regista Giovanni Bufalini hanno creato COLT, il più grande gioco di ruolo dal vivo a tema western in Italia.

UNA NUOVA LONE TOWN

Il precedente episodio ha visto evolversi una serie di situazioni, che hanno lasciato la città nel caos, ed ora sarà veramente difficile riportare l’ordine in quel luogo dove l’anarchia sembra non subire i duri colpi che la giustizia ha infierito a chi voleva, senza peraltro riuscirci, impossessarsi della città. Elezioni libere hanno nominato un nuovo sindaco e la legge sembra aver eliminato le bande criminali che hanno seminato il panico all’interno di Lone Town, ma il fuoco sotto la brace arde, se ne sente il calore. Nel momento del bisogno i cittadini hanno risposto al meglio, unendosi contro i criminali, ora però le minacce che incombono potrebbero essere ancor più grandi delle precedenti.

Servono uomini e donne forti, dentro e fuori la città, visto che saranno previste anche scorribande all’esterno dei confini di Lone Town, basterà saper cavalcare per partecipare a missioni equestri, inseguimenti, scorte valori ma anche alle razzie.

La città è in continua e costante espansione, ci sarà una nuova banca (certamente appetibile anche per i malintenzionati) ma anche una nuova agenzia di sicurezza privata in cerca di pistole veloci e determinate della Fratellanza che si espande. Presente anche una nuova fumeria, dove si potrà parlare di affari o semplicemente rilassarsi. Migliorata la chiesa da poco edificata con il nuovo campanile, luogo perfetto per chi cerca redenzione.

Tanti i nuovi edifici visitabili, zeppi di opportunità e di torbidi misteri.

UN’ESPERIENZA PER TUTTI

Non servono esperienza teatrale o attrezzature costose, a COLT basta la voglia di giocare, vivere, trasformarsi: vuoi essere un fuorilegge spietato? Una predicatrice con un segreto da custodire? Un agente corrotto della legge o solo un forestiero che ha deciso che è questo il posto perfetto per cambiare vita?

A Lone Town c’è spazio per tutti, vale solo una regola: in città ogni scelta ha un peso.

INFO E ISCRIZIONI

DOVE: Pegaso Ranch Via Pantanelle, 104 Aprilia

QUANDO: 3/4/5 Ottobre 2025

INFO: https://www.spaghettilarp.com/

Il vecchio West ti aspetta. La tua nuova leggenda comincia adesso.