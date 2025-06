Jannik Sinner e la modella Laila Hasanovic: nuovi indizi su una possibile relazione

Tra sguardi rubati e indizi social, il tennis si mescola alle suggestioni del gossip: sarà questa la svolta romantica di Sinner? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intrigante vicenda che sta facendo parlare i fan di tutto il mondo.

Jannik Sinner torna protagonista non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per la sua vita privata. Dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, l’attenzione si è spostata su un possibile nuovo capitolo sentimentale del numero uno del ranking ATP.

Archiviata la storia con la collega Anna Kalinskaya, Sinner è ufficialmente single, ma negli ultimi giorni si sono diffuse nuove voci su una presunta frequentazione con Laila Hasanovic, modella danese di origine bosniaca ed ex compagna del pilota di Formula 1 Mick Schumacher.

Il gossip è esploso dopo che alcune immagini avevano mostrato Sinner e la Hasanovic insieme a Copenaghen. Il tennista, tra il torneo degli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, aveva infatti fatto una breve tappa nella capitale danese. Alla domanda sul motivo del viaggio, Jannik aveva dichiarato: "Solo business... Sono andato a Copenhagen per servizi fotografici. Nessuna ragazza, tutto qui".

Nonostante le smentite, le foto circolate online hanno alimentato i sospetti. Laila Hasanovic è stata infatti vista tra il pubblico della finale del Roland Garros a Parigi, mentre assisteva al match tra Sinner e Alcaraz. A mostrarlo è stato l’account Instagram 'F1gossipofficial', che ha pubblicato uno scatto della modella sugli spalti dello Stade Roland Garros.

La sua presenza all’evento ha riacceso le ipotesi su una possibile relazione con il tennista altoatesino, spingendo molti fan e media a interrogarsi sulla natura del legame tra i due. Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati.