TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4 — DEMO A SORPRESA E PRE-ORDER DISPONIBILI

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 si prepara a tornare in grande stile. I due titoli simbolo della cultura skate, completamente rimasterizzati per le nuove piattaforme, saranno disponibili per Switch 2 a partire dall’11 luglio.

I preordini sono attivi da ora su tutte le piattaforme. La Digital Deluxe Edition consente l’accesso anticipato al gioco completo a partire dall’8 luglio, oltre a includere contenuti extra esclusivi.

DEMO DISPONIBILE ORA — ANNUNCIATA A SORPRESA DURANTE L'XBOX GAMES SHOWCASE

Nel corso dello Showcase Xbox è stata svelata una demo giocabile di Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Da oggi, chi ha effettuato il pre-order può accedere immediatamente a due iconici skatepark completamente rimasterizzati: Foundry e College.

La demo è disponibile su quasi tutte le piattaforme; la versione per Switch sarà disponibile a breve. I contenuti extra riservati alla Digital Deluxe Edition includono anche un crossover inatteso: è infatti possibile skatare nei panni di The Doom Slayer.

CONTENUTI DIGITAL DELUXE EDITION