DYING LIGHT: THE BEAST - 30 minuti di gameplay

Poco dopo la presentazione del trailer del gameplay di Dying Light: The Beast durante la Summer Game Fest, Techland ha subito svelato un video di gameplay della durata di 30 minuti in vista dell’uscita del gioco horror di sopravvivenza più atteso di quest’estate. I giocatori potranno vedere coi propri occhi cosa rende Dying Light: The Beast ineguagliabile: una rara combinazione di open world e horror di sopravvivenza, parkour di primissimo livello e guida fuori strada, grafiche di prossima generazione tecnicamente avanzate che trasmettono tutta la bellezza decadente di Castor Woods, il nostro caratteristico ciclo giorno/notte dal forte impatto visivo che influisce tangibilmente sul gameplay e, infine, un eroe unico nel suo genere che non solo è costretto a lottare contro orde di zombie, ma anchead affrontare un travolgente conflitto interiore tra uomo e bestia.

Leggi anche Dying Light: The Beast

VIDEO - https://www.youtube.com/watch?v=2ZXdLBVg1Qk -

Oltra alla demo del gameplay, i fan possono anche scoprire informazioni sul processo di sviluppo dal direttore del franchise in persona, Tymon Smektala. Nel suo Dev Blog più recente, Tymon Smektala condivide la passione e la dedizione profuse dallo studio nella creazione di Dying Light: The Beast, sottolineando l’importanza del gioco in quanto progetto più ambizioso a cui lo studio abbia mai lavorato finora. Nel blog riflette anche sul viaggio della serie di Dying Light, durato un intero decennio, ed esprime la sua gratitudine per l’incrollabile sostegno mostrato dalla community.

Dying Light: The Beast arriva il 22 agosto 2025 su PC, PlayStation®5, PlayStation®5 Pro e Xbox Series X|S. Preordinalo ora e ricevi il bundle Hero of Harran che comprende una serie di oggetti che riportano alla mente preziosi ricordi legati alla storia di Dying Light.