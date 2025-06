Mafia: The Old Country - 2 video rilasciati nel weekend

al Summer Game Fest Hangar 13 ha presentato in anteprima il trailer "La lealtà è tutto" di Mafia: The Old Country dove viene approfondito il ruolo del protagonista Enzo Favara all’interno della faida in corso tra le famiglie criminali Torrisi e Spadaro per il controllo del mondo criminale della Sicilia del 1900. Il trailer è online al link:

Mafia: The Old Country - “Loyalty is Everything” Story Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=2XLJZHw6rm4 -

Al Future Game Show, Hangar 13 ha mostrato in anteprima il video "L’Iniziazione" di Mafia: The Old Country, mostrando il giuramento ufficiale del protagonista Enzo Favara alla famiglia criminale Torrisi. Durante l’evento, il Presidente dello studio Nick Baynes e il Game Director Alex Cox hanno parlato dell’esplorazione di una nuova ambientazione e storia per la saga, tornando alla Sicilia dei primi del Novecento e alle origini del crimine organizzato. Il video completo è online al link:

Mafia: The Old Country - “The Initiation” Full Scene - YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=cmcO6ffu8hQ -

Mafia: The Old Country è un dramma criminale ambientato in una Sicilia mozzafiato di inizio Novecento dove i giocatori vivranno una storia intensa e coinvolgente, cruda, realistica, brutale ed emozionante.

Mafia: The Old Country sarà disponibile dall’8 agosto su PC via Steam, Xbox Series X|S e PlayStation 5.