NUOVO TRAILER DI THE BLOOD OF DAWNWALKER

Nel corso dell’Xbox Games Showcase di quest’anno, Rebel Wolves e Bandai Namco Entertainment hanno svelato il Game Trailer del nuovo action-RPG dark fantasy, The Blood of Dawnwalker. Il video, che ha anche confermato che il gioco arriverà nel 2026 e che è pronto per le whishlist, offre anche un primo sguardo al gameplay del footage pre-beta. Guarda il trailer per seguire Coen – un giovane uomo trasformato in un Dawnwalker, umano di giorno e vampiro di notte – mentre fa i conti con le sue abilità appena acquisite.

The Blood of Dawnwalker – Trailer di gioco italiano - https://www.youtube.com/watch?v=R0ywEWWljrU

Leggi anche The Blood of Dawnwalker

Trapped Between Two Worlds

Ma le sorprese dello studio non finiscono qui…

Il 21 giugno, Rebel Wolves svelerà ancora più dettagli su The Blood of Dawnwalker durante il solstizio d'estate, un momento in cui l'emisfero settentrionale della Terra vive il giorno più lungo dell'anno, mentre l'emisfero opposto subisce la sua notte più lunga. Avvolto da racconti e miti per secoli, il solstizio è stato visto come un momento in cui il velo tra il giorno e la notte si offusca, portando a risultati inaspettati.

Il branco di Rebel Wolves desidera invitare tutti a uno speciale livestream per il solstizio il 21 giugno alle 21:00 CEST (12:00 PDT, 15:00 EDT, 4:00+1 JST) sul canale Twitch /DawnwalkerGame. L'evento mostrerà circa 15 minuti di nuovi contenuti di gioco, accompagnati dal commento degli sviluppatori. Lo spettacolo sarà condotto in inglese e sarà co-streaming friendly: lo studio invita tutti a partecipare e condividere l'esperienza insieme.

L'imminente livestream di 45 minuti farà luce su diverse caratteristiche chiave del gameplay già accennate nel trailer qui sopra, incluso il sistema di combattimento direzionale che fonde combattimenti con la spada, incantesimi e poteri vampirici. Gli sviluppatori dimostreranno anche come i giocatori potranno spostarsi tra le diverse località di Vale Sangora, esploreranno ulteriormente il mondo di gioco ed evidenzieranno le differenze di gameplay tra il giorno e la notte, che avranno un impatto significativo sulla storia e sul suo corso.

"È stato un piacere mostrarvi finalmente di più del gioco e voglio ringraziare la nostra community per l'incredibile supporto. A gennaio, quando abbiamo rivelato il gioco per la prima volta, avevamo promesso di far luce sul gameplay quest'estate, e quel momento è finalmente arrivato", ha affermato Konrad Tomaszkiewicz, Game Director e Co-Founder di Rebel Wolves. "Vorremmo invitarvi a unirvi a noi il 21 giugno per il nostro evento di presentazione del gameplay. Scoprirete di più sulle abilità che Coen acquisisce diventando un Dawnwalker, un essere misterioso che bilancia il confine tra il mondo del giorno e il regno della notte”.

The Blood of Dawnwalker è il primo capitolo della saga dark fantasy originale di Rebel Wolves. L'Europa del XIV secolo è inghiottita dal caos: guerre sanguinose dilaniano il continente e la peste nera miete un tributo mortale. Questo momento di debolezza viene colto da una gruppo di potenti vampiri. Il momento di un grande cambiamento sta arrivando, per tutti.

Gioca nei panni di Coen, un giovane che è diventato un Dawnwalker, un essere non più completamente umano, ma non del tutto vampiro. Indipendentemente dalle conseguenze o dal costo della sete di sangue di Coen e con solo 30 giorni e notti per salvare la sua famiglia o esigere una sanguinosa vendetta sul suo sire. Ma la domanda più importante per i giocatori rimane: vale la pena sacrificare la propria umanità per coloro che si amano?

The Blood of Dawnwalker è in sviluppo su Unreal Engine 5 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.