TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE

Il mondo è appeso a un filo e la sua unica speranza sono la giovane sacerdotessa Towa e i suoi otto compagni che intendono fermare il terribile piano del malvagio Magatsu.

Sviluppato da Browniers Inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe, TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE è un'avvincente roguelite isometrico in 2D. Il gioco è stato svelato alla Summer Game Fest e sarà disponibile dal 19 settembre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam, ma è già pre-ordinabile.

Guarda il trailer di annuncio in italiano:

https://youtu.be/OWEtZY8gYjA

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE offre un'esperienza di gioco avvincente grazie a un'azione frenetica, personaggi affascinanti in uno stile disegnato a mano e scenari mozzafiato, che ricordano l'atmosfera della pittura tradizionale giapponese a inchiostro, oltre a una colonna sonora unica e realizzata dal compositore Hitoshi Sakimoto.

Tutti questi elementi si combinano alla perfezione per dare vita a un mondo colorato che appare sereno, ma che in realtà nasconde molte insidie, e dove il coraggio è l'unica via percorribile. Situato in una terra remota, il tranquillo villaggio di Shinju è minacciato dal desiderio di dominio del malvagio Magatsu. Towa, la sacerdotessa del villaggio di Shinju, unisce le proprie forze con quelle di otto compagni unici e affidabili per sconfiggere Magatsu e i suoi servitori malvagi.

I giocatori possono scegliere due Guardiani per avventurarsi in ogni missione: un guardiano detiene il potere della spada sacra chiamata Tsurugi, mentre l'altro impugna il bastone magico Kagura. Ogni guardiano ha le proprie abilità che possono essere sbloccate e potenziate sia nelle segrete che attraverso un sistema di progressione persistente nel villaggio di Shinju, che funge da hub.

Oltre alle abilità di ciascun Guardiano, i giocatori potranno trovare diversi materiali per forgiare e potenziare le proprie spade, così da rendere unici il proprio stile di combattimento e la propria coppia di Guardiani. Mentre i Guardiani portano avanti le loro missioni attraverso diverse linee temporali, il villaggio si evolverà nel corso degli anni.

I giocatori possono sviluppare legami unici con gli altri abitanti e apprendere maggiori informazioni sulle loro abitudini e storie, fortemente legate al funzionamento del villaggio. Infine, dovranno combattere insieme in una serie di scenari avvincenti, conquistare le segrete e sconfiggere i servitori di Magatsu per riportare la pace nella loro terra.

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE sarà disponibile dal 19 settembre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.