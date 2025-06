GeForce NOW dà il via all’estate con 25 nuovi titoli

Giugno è arrivato, e lo inauguriamo con una nuova ondata di giochi in arrivo su GeForce NOW. Questo mese porterà ben 25 titoli nel cloud, 10 dei quali già disponibili questa settimana. È il momento ideale per iniziare a costruire la tua playlist estiva, con le ultime novità pronte da giocare in streaming.

Gli utenti potranno accedere ai titoli più attesi direttamente al lancio, tra cui Dune: Awakening in Early access ( Steam , 5 giugno), FBC: Firebreak ( Steam e Xbox, su PC Game Pass, 17 giugno), e REMATCH ( Steam e Xbox, su PC Game Pass, 19 giugno).

Leggi anche RTX arriva su Steam Deck: disponibile l'app nativa GeForce NOW

Inoltre, il divertimento continua con il nuovo aggiornamento di Zenless Zone Zero, disponibile dal 6 giugno. L’update introduce una nuova regione, importanti miglioramenti e ricompense per l’anniversario. Gioca subito in streaming su GeForce NOW per un’esperienza fluida e prestazioni al top, senza download né attese.

Lista dei nuovi titoli della settimana:

Symphonia (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 3/06)

Pro Cycling Manager 25 (Nuovo rilascio su Steam, 5/06)

Tour de France 2025 (Nuovo rilascio su Steam, 5/06)

Dune: Awakening - Advanced Access (Nuovo rilascio su Steam, 5/06)

7 Days to Die (Xbox)

Clair Obscur: Expedition 33 (Epic Games Store)

Cubic Odyssey ( Steam )

) Drive Beyond Horizons ( Steam )

) Police Simulator: Patrol Officers (Xbox, disponibile per PC Game Pass)

Sea of Thieves (Battle.net)

E guardate le novità che sono in arrivo per gli utenti nel corso del mese: