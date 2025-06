Nuovo Update Pokémon Scarlatto/Violetto (Switch 2)

Scopri Paldea come mai prima d’ora, con grafica potenziata e movimenti più fluidi su Nintendo Switch 2.

Un aggiornamento gratuito per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto è ora disponibile su console Nintendo Switch 2. Questo aggiornamento migliora le prestazioni e la qualità grafica delle avventure nella regione di Paldea, ottimizzandole per la nuova console Nintendo.

Ecco cosa potranno aspettarsi i fan:

Miglioramenti visivi - La grafica ottimizzata sia per lo schermo della console Nintendo Switch 2 che per i televisori ad alta risoluzione offre una migliore qualità delle immagini.Frame rate potenziato - La frequenza dei fotogrammi più elevata garantisce movimenti più fluidi su Nintendo Switch 2.Una Paldea più immersiva - Che i giocatori stiano esplorando l'open world, lottando con i Pokémon o cercando di completare il Pokédex, la movimentata regione di Paldea prenderà vita come non mai su Nintendo Switch 2.

Gli Allenatori che possiedono una console Nintendo Switch 2 e una copia di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto possono ora riscoprire i giochi con prestazioni e grafica migliorate senza costi aggiuntivi.Ulteriori informazioni su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono disponibili su Pokemon.it/ScarlattoVioletto.