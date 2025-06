Hot Shots Golf: Su Console e PC dal 5 Settembre

Prepara le mazze da golf e affronta i diversi percorsi per diventare il migliore golfista di EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS. Pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe e sviluppato da HYDE, EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS è il nuovo titolo nella celebre serie di Everybody’s Golf.

Il gioco include una grafica migliorata, la più grande gamma di personaggi nella serie e nuove modalità di gioco e opzioni di personalizzazione. Con la data di lancio prevista per il 5 settembre 2025, il gioco è ora pre-ordinabile in versione digitale per PlayStation 5.

I pre-ordini per Nintendo Switch e PC tramite Steam® saranno disponibili più avanti. Prenotando il gioco sarà possibile sbloccare PAC-MAN come personaggio giocabile in anticipo.

Unisciti alla festa sul green e guarda il nuovo trailer del gioco:

https://youtu.be/sTcTncZzdRw

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS include la classica meccanica di tiro della serie basata su tre pressioni del pulsante. Prendi la mira in base al fairway, premi il pulsante tre volte al momento giusto e colpisci verso il successo. È una meccanica facile da imparare per iniziare a destreggiarsi tra i green, ma padroneggiarla al meglio per conquistare la vittoria sarà una vera sfida. I giocatori possono affrontare il green da soli oppure con gli amici in una modalità multigiocatore online e in una modalità cooperativa in locale.

Le diverse modalità di gioco, tra cui Sfida, Giocatore singolo e molte altre, li terranno sempre impegnati con percorsi ricchi di azione ispirati a 10 diversi paesi e regioni, e dotati di ostacoli unici che richiederanno la massima attenzione. Inoltre, le variazioni dinamiche del tempo e dell'orario aggiungeranno profondità e strategia a ogni partita.