Synology DS425+, storage compatto ad alte prestazioni

Synology ha annunciato oggi il lancio del DS425+, una soluzione di archiviazione compatta a 4 vani.

“Il DS425+ offre prestazioni e capacità notevoli per le sue dimensioni,” ha dichiarato Michael Wang, Product Manager di Synology. “Rappresenta la scelta ideale per gli utenti con esigenze di archiviazione specifiche che desiderano comunque i vantaggi di uno storage centralizzato.”

Il DS425+ a 4 vani fornisce una configurazione storage fissa fino a 80 TB di dati grezzi, ideale per implementazioni su scala ridotta con requisiti di archiviazione costanti. Per la connettività di rete, il DS425+ dispone di una porta 2.5GbE insieme a una porta 1GbE RJ-45. Inoltre, supporta SSD M.2 NVMe per caching SSD o all-flash ad alte prestazioni.

Il DS425+ è progettato come un sistema completo per offrire prestazioni e affidabilità costanti con gli hard disk Synology. Segue uno schema ben definito di compatibilità dei drive, definito dopo oltre 7.000 ore di test rigorosi. Per garantire integrazione ottimale e affidabilità a lungo termine, DSM sul DS425+ richiede l’installazione di hard drive compatibili

Funzionalità versatili per carichi di lavoro aziendali

Alimentati dal DiskStation Manager (DSM) di Synology, questi sistemi offrono funzionalità versatili per soddisfare le diverse esigenze di gestione dei dati in azienda.

Synology Drive trasforma il sistema in un cloud privato, consentendo l’accesso multipiattaforma e la sincronizzazione sito-a-sito per team distribuiti.

Active Backup Suite fornisce protezione completa per dispositivi Windows, Linux e MacOS, macchine virtuali e account cloud, con opzioni di backup flessibili offsite.

Surveillance Station offre gestione video scalabile e avanzate funzionalità di analisi in tempo reale per proteggere i beni fisici.

Disponibilità

Il DS425+ sarà disponibile a partire dal 4 giugno 2025, attraverso la rete di partner e rivenditori Synology in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata al prodotto DS425+.