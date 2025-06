asmodee celebra il 30° anniversario

asmodee, leader globale nel settore dei giochi da tavolo, festeggia quest'anno il suo 30° anniversario. Oggi, l'azienda svela la sua nuova identità di brand, segnando un significativo passo avanti come marchio dinamico e visibile orientato ai consumatori, ispirato dai suoi giocatori.

Dal 1995, asmodee è stata pioniera nel settore dei giochi da tavolo, portando a milioni di giocatori in tutto il mondo titoli iconici come Ticket to Ride®, CATAN®, Dobble®/Spot it®, 7 Wonders, Azul, STAR WARS™: Unlimited e molti altri.

I giochi da tavolo attraggono oggi più giocatori che mai, e asmodee è uno dei principali motori di questo successo. Diventata recentemente società quotata in borsa a febbraio 2025, questa nuova immagine di brand rappresenta una pietra miliare nel rafforzare la relazione diretta di asmodee con i giocatori, consolidando ulteriormente la sua reputazione di qualità e innovazione.

"In asmodee, ci siamo posti l'obiettivo di creare esperienze significative e condivise attraverso i nostri giochi, per celebrare tutti i giocatori”, afferma Thomas Kœgler, CEO di asmodee. “Nel corso dei nostri 30 anni di attività nel settore dei giochi da tavolo, il nostro marchio non è sempre stato chiaramente visibile ai giocatori. Con questa evoluzione del brand, vogliamo cambiare tutto ciò, rendendo asmodee un nome riconosciuto, fidato, amato e ricercato dai giocatori di tutto il mondo.”

La nuova immagine, sviluppata con l'agenzia di design Carré Noir di Publicis Groupe, pone i giocatori al centro della visione aziendale, segnando un entusiasmante nuovo capitolo nella sua storia trentennale. Il nuovo slogan “Inspired by Players” riflette questo nuovo posizionamento. Con 21 studi e un portafoglio di oltre 400 proprietà intellettuali, asmodee continua a ridefinire i confini del gioco da tavolo, rilasciando anno dopo anno giochi innovativi, pluripremiati e di successo.

Il rebranding di asmodee è pensato per offrire un'esperienza più chiara al suo pubblico. Unificando l’ecosistema del brand, l’azienda allinea le sue comunicazioni interne ed esterne, facilitando a consumatori, rivenditori e partner una connessione più immediata con il marchio.

Reza Bassiri, Chief Creative Officer di Carré Noir, ha dichiarato: “Come appassionato di giochi da tavolo e di ruolo, so quanto la vasta offerta di giochi possa apparire travolgente. Collaborando con asmodee alla loro nuova identità di brand, li abbiamo aiutati a esprimere con coraggio la loro passione per il gaming, offrendo ai giocatori un marchio forte e riconoscibile, degno della loro fiducia. Questa nuova identità aiuterà i clienti a orientarsi in un mercato competitivo, facendo di asmodee un chiaro punto di riferimento.”

Con questa evoluzione, asmodee rafforza la sua posizione di leader nel settore dei giochi da tavolo e si conferma un centro di creatività con cui i giocatori potranno interagire sempre di più.

https://www.youtube.com/watch?v=cNmXJJwpEyE