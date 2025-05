RTX arriva su Steam Deck: disponibile l'app nativa GeForce NOW

L’applicazione nativa di GeForce NOW per Steam Deck è disponibile da questo GFN Thursday. Annunciata al CES 2025, è la prima app ufficiale sviluppata da NVIDIA per il dispositivo portatile di Valve. Con questa nuova app, lo streaming dei giochi per PC con qualità GeForce è più semplice e accessibile che mai, direttamente nel palmo della mano.

Con GeForce NOW su Steam Deck, i giocatori possono giocare in streaming oltre 2.200 titoli da Steam, Epic Games Store, PC Game Pass e altri store, con prestazioni fino a 4K a 60 fps, HDR, DLSS 4 e NVIDIA Reflex nei giochi supportati. Poiché il rendering avviene nel cloud e non sul dispositivo, l’autonomia della batteria aumenta fino al 50% rispetto alla riproduzione locale, permettendo sessioni di gioco più lunghe ovunque tu sia.

La nuova app è disponibile per il download a partire da questo GFN Thursday sulla pagina ufficiale di GeForce NOW. Offre un processo di installazione semplificato rispetto alla versione beta e una migliore esperienza utente. Inizia subito a giocare in streaming, anche con i sei nuovi titoli appena arrivati nel cloud questa settimana.

E non è finita: sono in corso i Summer Sale GeForce NOW, con l’abbonamento Performance da sei mesi scontato del 40% fino al 6 luglio, il momento perfetto per provare il servizio, sia su Steam Deck che su qualsiasi altro dispositivo, inclusi PC meno recenti, Mac, Chromebook, SHIELD TV e molto altro.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina di supporto ufficiale di GeForce NOW per Steam Deck al momento del rilascio dell'app.

Ecco i 6 giochi che si uniscono alla lista questa settimana: