GTA Online: scala le gerarchie aziendali con i bonus per dirigenti

Questa settimana, i dirigenti più esperti e i loro fidati soci vedranno schizzare alle stelle la domanda per l'esportazione di merci assortite e veicoli speciali. Si possono fare tanti soldi agendo in fretta: vendi 300.000 GTA$ di prodotti tra tutte le attività per completare la sfida settimanale e ottenere 100.000 GTA$ aggiuntivi.

Il sistema dei Progressi della carriera su PS5, Xbox Series X|S e PC Enhanced tiene traccia del tuo viaggio verso il successo e ti fornisce ricompense. Completa il livello 1 di Fenomeni del furto e della finanza diventando CEO della tua organizzazione, assumendo un associato e completando un Incarico del boss. Completando tutte le sfide del livello 4 otterrai un veicolo di lusso, la Enus Windsor Drop decappottabile.

È il momento perfetto per portare le tue operazioni al prossimo livello approfittando del 30% di sconto su uffici, magazzini per carichi speciali e tre velivoli Buckingham da CEO. Se sei abbonato a GTA+, punta alla vetta della tua carriera da dirigente con ricompense doppie sulle missioni di vendita di carichi speciali e GTA$ e RP tripli sugli Incarichi e Sfide dei boss fino al 16 giugno.

GTA$ e RP tripli nelle missioni per veicoli speciali

Accedi alla rete della SecuroServ dal computer del tuo ufficio per avviare vantaggiose missioni per veicoli speciali: respingi attacchi di hacker, recupera clienti VIP e ottieni risorse mentre guadagni GTA$ e RP tripli fino al 4 giugno.

GTA$ e RP doppi nell’esportazione di merci assortite

Schiva criminali e poliziotti mentre trasporti carichi molto richiesti fino al porto nelle missioni di esportazione di merci assortite in cambio di ricompense doppie.

Per iniziare, parla con l’assistente nell'ufficio e aspetta di ricevere i messaggi da Lupe, che ti avviserà di potenziali imboscate.

Acquista velivoli Buckingham in sconto e ottieni la Maglietta Buckingham Luxe

I CEO non volano in classe economica... Controllano l'intera economia. Sorvola Los Santos nella privacy, nel lusso e con lo stile del Buckingham Luxor Deluxe (aereo) dorato e del Buckingham Swift Deluxe (elicottero), entrambi in sconto del 30% questa settimana.

Preferisci qualcosa che rifletta il tuo rango, ma con un profilo più basso? Il Buckingham Nimbus (aereo) ti permette di viaggiare in prima classe e senza fronzoli con il 60% di sconto.

Per finire, acquistando un qualsiasi velivolo Buckingham durante questa settimana, otterrai una Maglietta Buckingham Luxe gratis, consegnata entro 72 ore.

GTA$ e RP doppi nelle gare multiveicolo a trasformazione casuale

Tuffati nel caos delle gare multiveicolo a trasformazione casuale per ottenere GTA$ e RP doppi in corse imprevedibili con trasformazioni a ogni checkpoint sia in Noti ignoti che in Ignoti ignoti. Raggiungi l'icona della serie in evidenza di Legion Square per iniziare.

Sconti sulle proprietà

Inizia con il piede giusto la tua scalata al successo con il 30% di sconto su tutti gli uffici e le relative migliorie e modifiche. Queste proprietà sbloccano degli strumenti fondamentali per gli affari e pongono le basi per il tuo impero.

Vendi carichi al mercato nero per guadagni e influenza sull'economia criminale aggiuntivi, e acquista il magazzino per carichi speciali con il 30% di sconto fino al 4 giugno. Accedi al tuo computer SecuroServ nell’ufficio per iniziare.

Sconti aggiuntivi sui veicoli

Dinka Veto Classic (sportiva) – 30% di sconto

Ocelot Penetrator (supercar) – 30% di sconto

Annis Savestra (sportiva classica) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Cannone a rotaia | Fucile militare (50% di sconto) | Lanciagranate EMP compatto (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitragliatrice da combattimento | Pistola mitragliatrice | Stecca da biliardo | Bombe adesive | Mine di prossimità | Granate | Giubbotti antiproiettile

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

LCC Avarus (moto) | LCC Innovation (moto) | Pegassi Esskey (moto) | Vapid Bullet (supercar) | Vapid FMJ (supercar)

Autosalone Luxury Autos

Fathom FR36 (coupé) | Vapid Dominator FX (muscle car)

All'autoraduno di Los Santos e altro...