ORCS MUST DIE! DEATHTRAP – edizioni fisiche in pre-ordine

Robot Entertainment e Skybound Games rilasceranno le edizioni fisiche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo settembre.

Robot Entertainment, lo studio indipendente di sviluppo e pubblicazione che ha creato la celebre serie Orcs Must Die! in collaborazione con Skybound Games, ha annunciato oggi che le edizioni fisiche di Orcs Must Die! Deathtrap per PlayStation 5 e Xbox Series X/S saranno disponibili dal 23 settembre 2025 e sono ora preordinabili presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Le edizioni fisiche includeranno:

? Disco di Gioco: Disco per PS5 o Xbox Series X/S che include tutti i contenuti più recenti e gli aggiornamenti rilasciati da Robot Entertainment fino ad oggi.

? Art Book: Un album accuratamente realizzato che esplora la creazione del gioco, con concept iniziali, schizzi e approfondimenti dietro le quinte.

? Pacchetto DLC Supporter: Codice di riscatto per un DLC che include 7 straordinarie skin per eroi e armi, permettendo ai giocatori di dare un nuovo look audace ai War Mage.

? Colonna Sonora Originale: Immergiti nel ritmo della battaglia attraverso riff di chitarra infuocati e tamburi martellanti, tramite un codice potrai scaricare la colonna sonora del gioco, composta da Phill Boucher.

Orcs Must Die! Deathtrap è il quinto capitolo della celebre serie Orcs Must Die!. Questo nuovo episodio di combattimento contro gli orchi introduce sistemi di progressione molto più profondi, permettendo ai giocatori di far crescere i propri maghi guerrieri e di diventare sempre più forti dopo ogni battaglia. L’elevata rigiocabilità garantisce ore di divertimento, affrontando ondate di orchi implacabili, sia da soli che in cooperativa fino a quattro giocatori. I giocatori saranno messi alla prova e dovranno piazzare trappole, potenziare le difese e usare le armi e abilità uniche del proprio eroe per impedire agli orchi di attraversare il varco, un passaggio fonte di magia.

I giocatori che acquisteranno le edizioni fisiche per console riceveranno la versione più aggiornata disponibile, che include tutti i contenuti e gli aggiornamenti introdotti dopo il lancio, come nuovi livelli, nemici, trappole, minacce, skin e il ritorno dei maghi guerrieri preferiti dai fan, Max e Gabby.

Scarica il press kit qui

Principali caratteristiche del gioco: