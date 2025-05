Grande successo per GymGamEnt alla Festa dello Sport 2025

GymGamEnt ha conquistato pubblico e attenzione alla Festa dello Sport 2025, svoltasi al Porto Antico di Genova dal 23 al 25 maggio. Migliaia di visitatori, tra famiglie, studenti e appassionati di tecnologia e benessere, hanno potuto toccare con mano l’innovativo progetto che fonde movimento fisico, gaming e apprendimento.

A rendere ancora più speciale la presenza di GymGamEnt è stata la partecipazione di Riccardo Cangini, pioniere del mondo hi-tech e videoludico, figura storica nel panorama italiano del gaming e ligure DOC. Ideatore di GymGamEnt, Cangini ha incontrato studenti, educatori e curiosi, condividendo la sua visione per un nuovo modo di fare educazione fisica, sfruttando le potenzialità della virtualità aumentata e del gioco attivo per combattere la sedentarietà nei più giovani. “Siamo orgogliosi del successo ottenuto alla Festa dello Sport”, ha dichiarato Cangini. “GymGamEnt nasce anche per riportare il movimento al centro della crescita dei ragazzi, parlando il loro linguaggio: quello del digitale. La risposta avuta qui a Genova ci conferma che siamo sulla strada giusta”.

Accanto a lui, un ospite d’eccezione: Andrea Lucchetta, leggendario capitano dell’ItalVolley e icona dello sport italiano, oggi testimonial e parte attiva inGymGamEnt. Lucchetta ha coinvolto decine di ragazzi in dimostrazioni pratiche e momenti di gioco, lanciando un messaggio chiaro e potente: lo sport è per tutti e può essere divertente, innovativo e accessibile. “Lo sport è vita, è passione, è condivisione,” ha sottolineato Lucchetta. “Con GyGamEnt vogliamo trasmettere ai giovani l’importanza di muoversi, divertendosi, e di credere nei propri sogni, proprio come abbiamo fatto noi della generazione d’oro.”

Durante la tre giorni, lo stand di GymGamEnt è stato un punto di riferimento per famiglie, scuole e appassionati, con sessioni interattive che hanno unito sfide videoludiche a esercizi fisici, dimostrando come il connubio tra tecnologia e sport possa essere un potente strumento educativo. Il progetto ha ricevuto elogi per il suo approccio innovativo e per il coinvolgimento attivo dei ragazzi, che hanno potuto sperimentare esercizi ludici motori ricreativi che in taluni casi hanno raggiunto la soglia aerobica

GyGamEnt prosegue così il suo percorso tra scuole, eventi e istituzioni, portando avanti una rivoluzione educativa che mette al centro il corpo, il gioco e la tecnologia.