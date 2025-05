Formula E X Gameloft_Gen3Evo su Asphalt Legends Unite

Formula E, l’apice del motorsport elettrico, e Gameloft, leader nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi mobile, sono entusiasti di annunciare l’arrivo della rivoluzionaria monoposto GEN3 Evo in Asphalt Legends Unite, il più grande gioco arcade di corse al mondo.

Si tratta della prima volta in cui gli appassionati potranno mettersi al volante della GEN3 Evo, la monoposto più veloce al mondo in accelerazione capace di scattare 0 a 100 km/h in soli 1,82 secondi, in un videogioco.

Il lancio coincide con la decima e undicesima gara della Stagione 11 di Formula E a Shanghai e sarà disponibile con l’Aggiornamento 43 di Asphalt Legends Unite.

I giocatori avranno l’opportunità senza precedenti di vivere l’emozione di guidare la GEN3 Evo, con le iconiche livree del Campionato Mondiale di Formula E e dei colori di quattro scuderie:

Jaguar TCS Racing (scuderia campione del mondo in carica)

TAG Heuer Porsche Formula E Team (Il nostro attuale campione del mondo piloti - Pascal Wehrlein)

Andretti Formula E (ex campione del mondo – Jake Dennis)

Nissan Formula E Team (attualmente in testa alle classifiche piloti, team e costruttori)

Per celebrare questa collaborazione straordinaria, Formula E e Gameloft introdurranno una serie di eventi a tempo limitato (TLE) nel gioco:

TLE 1: Team Battle 29 maggio – 11 giugno : i giocatori sceglieranno il team da rappresentare e gareggeranno per accumulare punti. Il team con il maggior numero di punti alla fine dell’evento sarà proclamato vincitore.

: i giocatori sceglieranno il team da rappresentare e gareggeranno per accumulare punti. Il team con il maggior numero di punti alla fine dell’evento sarà proclamato vincitore. TLE 2: Championship Livery Event (July 7th – July 20th) : un evento “gioca per sbloccare” che permetterà ai giocatori di ottenere la GEN3 Evo con l’esclusiva livrea del campionato

: un evento “gioca per sbloccare” che permetterà ai giocatori di ottenere la GEN3 Evo con l’esclusiva livrea del campionato TLE 3: Winning Team Celebration (July 24th – July 30th): un evento celebrativo del team vincitore del TLE 1, durante il quale la livrea del team vincente sarà disponibile per tutti i giocatori che parteciperanno.

Formula E supporterà il lancio con attivazioni dal vivo nel Fan Village in occasione delle gare di Shanghai e Londra, unendo il mondo virtuale e quello reale delle corse elettriche.

Questo lancio promette di offrire un’esperienza entusiasmante per tutti gli appassionati di corse e per i gamer.

Sanjay Shivaram, Strategy & Business Development Director, Formula E, ha dichiarato:

““Dopo il successo della nostra collaborazione nel 2024, che ha visto milioni di giocatori interagire con la GEN2 in Asphalt 8 e Asphalt Legends Unite, siamo davvero entusiasti di portare la GEN3 Evo nel più grande gioco arcade di corse al mondo. Dare ai giocatori la possibilità di correre con quattro dei nostri team iconici è davvero la ciliegina sulla torta.”

Arnaud Bénéfice, Asphalt Legends Unite Marketing Director, ha aggiunto:

" L’accoglienza straordinaria della nostra collaborazione 2024 con Formula E, in particolare con il lancio dell’edizione Gen2 di Asphalt Legends Unite, ha reso naturale il rinnovo della nostra partnership. Siamo entusiasti di portarla a un livello superiore quest’anno, offrendo ai nostri giocatori non solo la possibilità di correre con la GEN3 Evo, ma anche di sfoggiare i colori di quattro dei migliori team del campionato, avvicinandoli ancora di più alla pista."