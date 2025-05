Reolink Altas: la telecamera Wi-Fi a batteria disponibile in Italia

Reolink , azienda leader nell’innovazione delle tecnologie video intelligenti per casa e aziende, annuncia che la telecamera Wi-Fi a batteria Altas è ora disponibile per l’acquisto in Italia.

Altas si distingue per la funzione di preregistrazione intelligente, che permette di catturare le immagini fino a 10 secondi prima che venga rilevato un movimento, garantendo così che nessun dettaglio importante venga perso. Questa tecnologia supera i limiti delle tradizionali telecamere a batteria, che iniziano a registrare solo dopo l’attivazione del sensore PIR, e assicura una copertura completa di ogni evento, dall’arrivo di un visitatore fino a situazioni di potenziale rischio.

La telecamera è dotata di una batteria da 20.000 mAh che, con una carica completa, offre fino a 14 giorni di autonomia in modalità preregistrazione e fino a 540 giorni in modalità attivazione tramite sensore PIR. L’abbinamento con un pannello solare da 6 watt consente di mantenere la telecamera sempre alimentata, riducendo al minimo la necessità di ricariche manuali e assicurando una protezione costante 24/7.

Altas integra inoltre la tecnologia ColorX di Reolink, che garantisce una visione nitida e a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a un obiettivo ultra-ampio F1.0 e un sensore avanzato. La risoluzione 2K e il rilevamento basato sull’intelligenza artificiale per persone, animali e veicoli completano l’offerta, senza costi di abbonamento aggiuntivi.

Altas è disponibile per l’acquisto su Reolink.com e Amazon al prezzo di 159,99 euro, con pannello solare incluso. Reolink conferma così il proprio impegno nel ridefinire i confini della sicurezza domestica intelligente, offrendo soluzioni avanzate e intuitive per la protezione della vita quotidiana.