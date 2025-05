Giovani, videogames e cybersecurity

LO SKATE PARK DIVENTA SMART PER PARLARE AI RAGAZZI DI SICUREZZA ONLINE

"Cyber Tricks: connessioni consapevoli” è il nuovo spazio smart nel cuore di Roma, dove sport, gaming e cultura urbana si fondono per educare i più giovani alla sicurezza digitale

Un’iniziativa innovativa e virtuosa arriva a Roma, con l’obiettivo di unire sport urbano e cultura digitale, sensibilizzando i ragazzi sui rischi di una presenza online poco consapevole. Cyber Tricks: connessioni consapevoli è promossa dall’associazione no-profit Alphio, in collaborazione con PensieroSicuro, organizzazione attiva nella diffusione della cultura della sicurezza informatica e della tecnologia attraverso linguaggi familiari e accessibili, veicolati dall’uso della gamification per favorire il dialogo a più livelli.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati a un uso superficiale del mondo digitale, avvicinando la cultura della sicurezza informatica e della privacy digitale ai luoghi frequentati ogni giorno dai ragazzi, trasformando lo skatepark in un hub educativo interattivo. Cyberbullismo, truffe in-game, sicurezza dei dati, truffe digitali e molto altro i temi trattati.

Quando la cultura urbana incontra la cybersecurity

All’interno dello skatepark Cinetown a Roma verranno installati pannelli smart in stile street art, con frasi in slang romano per attirare l’attenzione degli skater e gamer. Ogni pannello include un QR code interattivo che, una volta scansionato, darà accesso a una serie di esperienze digitali coinvolgenti:

Video e mini-game sulla sicurezza digitale;

Quiz per testare la propria “cyber-preparazione”;

Trick segreti sbloccabili solo con risposte corrette;

Consigli pratici per proteggere dati e profili online.

Il parallelo tra equilibrio nello skate e consapevolezza digitale è il filo conduttore: ogni azione nel digitale, come in una sessione di skate o in una run di gioco online, richiede attenzione, preparazione e responsabilità.

Le 5 aree tematiche affrontate

Attraverso grafiche accattivanti e messaggi immediati, i pannelli toccano alcune tra le tematiche più rilevanti per i giovani nell’ambiente digitale:

Privacy online"I tuoi dati valgono più di quello che pensi. Sai chi può leggere i tuoi DM?"Focus sul valore dei dati personali, raccolta non consapevole di informazioni da parte delle app, compravendita di dati personali e pubblicità mirata.

Sicurezza nel gaming"Una skin rara non vale un account rubato. Proteggi la tua identità nel gioco."Riflessione su truffe, furti di account, mod false e phishing nel mondo videoludico.

Identità digitali e truffe"Ti fidi di chi ti scrive online? Non sempre è chi dice di essere"Analisi delle tecniche usate per ingannare online, tra profili falsi, richieste sospette e tentativi di manipolazione.

Cyberbullismo"La violenza passa anche per una tastiera. Un commento può ferire sempre."Sensibilizzazione sugli effetti reali e duraturi delle molestie online, come insulti, screenshot condivisi, e gruppi ostili.

Le merci fake online"Il mercato dei prodotti falsi online alimenta lo sfruttamento e fa male a tutti."Educazione al riconoscimento di minacce online e alla difesa dai tentativi di manipolazione.

Un linguaggio giovane per un messaggio serio

Grazie a un linguaggio vicino ai ragazzi e alla forza comunicativa dello sport urbano, il progetto si propone di stimolare il dialogo, aumentare la consapevolezza e offrire strumenti concreti per vivere il digitale in modo sicuro e consapevole.

Per saperne di più, scansiona i QR Code presenti nello skatepark o visita i canali ufficiali di PensieroSicuro.

Cyber Tricks: connessioni consapevoli è al Cinetown skatepark in Via Libero Leonardi, 106 a Roma