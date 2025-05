GTA Online: ricompense doppie in Vita da super yacht

Cerca l'avventura in alto mare e saccheggia ricompense doppie per tutta la settimana. Recupera carichi affondati, ribalta vascelli nemici e respingi assalti anfibi nelle missioni dei contatti di Vita da super yacht, che forniscono GTA$ e RP doppi fino al 28 maggio. Inoltre, completa tre missioni di Vita da super yacht per completare sfida settimanale e ottenere 100.000 GTA$.

Raggiungi il capitano Darcy sul ponte del tuo Galaxy Super Yacht (40% di sconto questa settimana) per iniziare.

Ricompense doppie nei relitti

Setaccia spiagge, moli e banchine di Southern San Andreas per ottenere GTA$ e RP doppi trovando i tesori dei relitti giornalieri. Raccogli tutte le parti di abito per sbloccare l'abito La Frontiera come ricompensa.

GTA$ tripli negli incarichi da tassista

Proponiti come autista per la Downtown Cab Co. all'angolo tra Tangerine Street e Mirror Park Boulevard a East Vinewood e accetta gli incarichi da tassista per ottenere GTA$ tripli fino al 28 maggio.

GTA$ e RP doppi in Pilotini

Competi contro un massimo di altri tre piloti in minuscole gare ricche di rampe, salti e potenziamenti con Pilotini, che forniscono GTA$ e RP doppi questa settimana. Non rimanere indietro o ti faranno a pezzetti in questa modalità Competizione retrò, che torna nella serie in evidenza.

Sconti su super yacht

Se la tua anima anela alle disavventure nautiche, puoi acquistare un Galaxy Super Yacht da DockTease e montare tutte le modifiche che ti piacciono di più: entrambi hanno il 40% di sconto fino al 28 maggio.

Sconti aggiuntivi

Declasse Hotring Sabre (sportiva) – 40% di sconto

BF Weevil (compatta) – 40% di sconto

Överflöd Autarch (supercar) – 40% di sconto

Gallivanter Baller ST (SUV) – 40% di sconto

Declasse Drift Yosemite (muscle car) – 40% di sconto

Vapid Flash GT (sportiva) – 40% di sconto

Dinka Veto Modern (sportiva) – 40% di sconto

Annis Euros (sportiva) – 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Questa settimana, chi visita il Furgone delle armi può ottenere una minigun e un fucile da cecchino pesante gratis, oltre a sfruttare tantissimi altri sconti esplosivi.

Fucile militare El Strickler (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced], gratis per gli abbonati a GTA+) | Mitra tattico (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciagranate EMP compatto (30% di sconto) | Storditore | Fucile da cecchino pesante (gratis) | Minigun (gratis) | Manganello | Granate (30% di sconto) | Tubi bomba (30% di sconto) | Gas lacrimogeno (30% di sconto) | Giubbotto antiproiettile (30% di sconto)

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Grotti Cheetah (supercar) | Grotti GT500 (sportiva classica) | Överflöd Entity XF (supercar) | Weeny Dynasty (sportiva classica) | Enus Super Diamond (berlina)

Autosalone Luxury Autos

Annis Euros (sportiva, 40% di sconto) | Överflöd Autarch (supercar, 40% di sconto)

Nell'Autoraduno di LS e altro...

Veicolo di prova premium (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Benefactor Stirling GT (sportiva classica)

Veicolo trofeo: vinci una gara nella serie dell'Autoraduno di LS per ottenere la Dewbauchee Specter (sportiva)

Nell'area di prova: Canis Seminole Frontier (SUV) | Dewbauchee JB 700 (sportiva classica) | Invetero Coquette BlackFin (muscle car)

Ruota fortunata: Vapid GB200 (sportiva)