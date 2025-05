Yu-Gi-Oh!: la strada verso i Mondiali inizia ora!

Unitevi alla campagna globale in-game, riscattate ricompense esclusive e Duellate verso la vittoria alla conquista degli Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 di Parigi.

KONAMI è lieta di annunciare il ritorno della Road to Worlds Campaign e delle qualificazioni WCS per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. I Duellanti di ogni regione si sfideranno in-game per lasciare un segno nella storia di Yu-Gi-Oh! Card Game al prestigioso Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 (WCS 2025), in programma a Parigi, Francia, dal 29 al 31 agosto.

Date un'occhiata al trailer Road to Worlds e scoprite il calendario delle qualificazioni e le ricompense in-game a tempo limitato disponibili solo durante la campagna.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Ricompense Red-hot e “Branded” Brillantezza

Il Drago Supernova Rosso, parte dell’amato tema “Red Dragon Archfiend”, darà il benvenuto ai fedeli giocatori di MASTER DUEL che effettueranno il log in durante il periodo della campagna, ricompensandoli con una Carta UR Royal Finish gratuita, un'icona esclusiva e 1.000 gemme.

Inoltre, per la gioia dei Duellanti, il popolare tema “Branded” riceverà un nuovissimo Secret Pack: Nuova Frontiera. Questo Pack includerà quattro nuovi artwork per Caduto di Albaz, Incredibile Ecclesia, la Virtuosa, Aluber il Giullare di Dispia e Fiammeggiante Cartesia, la Virtuosa, quest'ultima impreziosita dall'artwork del Pack.

Gli appuntamenti chiave per i giocatori di MASTER DUEL sono:

Inizio Campagna Login: 27 maggio

Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 Qualificazioni Stage 1: 4 – 16 giugno

Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 Qualificazioni Stage 2: 13 – 16 giugno

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS verso il WCS in SPEED DUEL e RUSH DUEL

Dall'inizio di questo mese, i giocatori di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS hanno la fortuna di partecipare a due campagne login separate per SPEED DUEL e RUSH DUEL, con la possibilità di ottenere il doppio delle ricompense!

RUSH DUEL: Dal 9 maggio i Duellanti possono ottenere l'illustre “ Mago della Strada dei Sette ”.

”. SPEED DUEL: Dal 17 maggio i Duellanti possono ottenere una finitura speciale di Numero C39: Raggio Utopia Vittoria.

Ricompense aggiuntive includono Dream UR Ticket (lucidi), SR/UR Ticket (prismatici), 1.000 gemme, 100 gettoni Box e opzioni di elaborazione delle carte Chronicle, tra cui Aurora Processing, Rim Colour Gold e Name Colour Gold.

Gli appuntamenti chiave per i giocatori di DUEL LINKS sono: