Sony presenta il nuovo grip GP-VPT3 / RMT-VP2

Sony presenta il grip/treppiede wireless "GP-VPT3" e il telecomando "RMT-VP2" con tecnologia wireless Bluetooth compatibile con le fotocamere della serie Alpha e con quelle per Vlogi. Il "GP-VPT3" permette di realizzare riprese stabili a mano libera grazie a un design dell'impugnatura ottimizzato per una maggior facilità di utilizzo e flessibilità a livello di angolo di ripresa, in grado di sostenere fotocamere con un peso fino a 1,5 kgii. Il grip può essere anche utilizzato come treppiede e il telecomando può essere staccato e utilizzato da remoto.

L'impugnatura ergonomica consente di scattare a mano libera e di accedere alle funzioni essenziali della fotocamera - come lo zoom e la messa a fuoco - con una sola mano, indipendentemente dalla mano dominante, sia per le fotografie che per i video. Il meccanismo della testa consente di passare con un solo tocco dall'autoritratto alla ripresa verso l'esterno, mentre il meccanismo di inclinazione permette di regolare liberamente l'angolazione della fotocamera.

Il telecomando removibile è dotato di pulsante REC, Zoom/Focus e C1 (Custom) e consente di operare con una sola mano. Ciò permette di azionare l'otturatore a distanza, in modo che il fotografo possa prendere parte alle foto di gruppo e ridurre le vibrazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Il telecomando si collega alle fotocamere di Sony e agli smartphone Xperia™ in modalità wireless con un raggio di circa 10 miii. Sia il grip che il telecomando si collegano all'unità principale senza cavi o ricevitori, garantendo resistenza a polvere e umidità durante il collegamento alla fotocamera.

Il telecomando RMT-VP2 è disponibile anche separatamente.

Disponibilità

Il GP-VPT3 e l'RMT-VP2 saranno disponibili a partire da giugno 2025.

Un video sui prodotti GP-VPT3 e RMT-VP2 può essere visualizzato qui: https://youtu.be/cxqpV1uhnJo