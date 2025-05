The Elder Scrolls Online - Nuovo Live Action Trailer

Oggi The Elder Scrolls Online ha presentato un nuovissimo trailer live action "Your World, Your Way", che racconta la storia di persone comuni in fuga dal mondo reale per trovare la loro prossima avventura a Tamriel.

Puoi vedere il trailer su YouTube qui:https://www.youtube.com/watch?v=kobhrqdVjBg

L'ultimo aggiornamento di ESO arriverà per PC il 2 giugno e per le console Xbox e PlayStation il 18 giugno, portando i giocatori in una nuova ambientazione, l'isola di Solstice, e offrendo un seguito alla storia originale del gioco base, in lavorazione da dieci anni.