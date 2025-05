Skebby introduce WhatsApp Business Platform

La piattaforma italiana leader nei servizi di mobile marketing completa la propria offerta di Instant Messaging con WhatsApp Business Platform, supportando le imprese italiane in tutte le fasi: dall’onboarding all’utilizzo strategico dello strumento.

WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e uno strumento ormai familiare a milioni di persone per comunicare nella quotidianità, ma sempre più spesso viene adottato anche dalle aziende per costruire relazioni immediate, interattive e personalizzate con la clientela.

In questo scenario, Skebby , piattaforma italiana leader nei servizi di mobile marketing e parte del gruppo internazionale Commify, che è Meta Business Partner, annuncia l’introduzione di WhatsApp Business Platform nella propria offerta. Si tratta di un’estensione strategica che arricchisce il suo ventaglio di soluzioni nel campo del conversational messaging, offrendo alle aziende uno strumento versatile e ad alto potenziale per gestire comunicazioni su larga scala con clienti e prospect.

Diversamente dalla versione gratuita dell’app, WhatsApp Business Platform è pensata per un utilizzo professionale e collaborativo da parte di più reparti aziendali, tra cui marketing, vendite e customer care, e mette a disposizione funzionalità avanzate come l’integrazione con CRM, template personalizzabili, chatbot intelligenti e messaggi automatizzati su misura.

Grazie alla piattaforma proprietaria e alla disponibilità di specifiche API, Skebby permette alle aziende di utilizzare WhatsApp Business Platform in modo semplice, scalabile e completamente integrato all’interno di strategie di comunicazione multichannel.

“WhatsApp è oggi per molti un canale di comunicazione privilegiato e con la nostra piattaforma siamo in grado di offrire alle aziende italiane l’opportunità di potenziare la relazione con il loro pubblico di riferimento, utilizzando proprio questo strumento in modo professionale e strutturato”, ha dichiarato Domitilla Cortelletti, Marketing Manager di Skebby, che ha proseguito: “Il nostro obiettivo è quello di accompagnare realtà di ogni tipo e dimensione in tutte le fasi del processo di adozione della piattaforma: dall’onboarding fino al supporto post-vendita, per garantire un’esperienza d’uso fluida ed efficace, che permetta alle aziende di assicurare ai propri clienti la migliore Customer Experience possibile, rafforzandone i legami e favorendone la fidelizzazione”.