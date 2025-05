I nuovi accessori must-have per PS5 firmati Trust

Home / Social News / I nuovi accessori must-have per PS5 firmati Trust

https://www.trust.com/it/gaming

Altri aggiornamenti su accessori

Divertimento per i bimbi con i nuovi accessori Tech for Kids di Celly

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, propone nuovi dispositivi tech pensati per i più piccoli: accessori ideali per l’uso quotidiano studiati per stimolare la fantasia e la creatività dei bimbi, assicurando divertimento a tutta la famiglia.

Trust presenta i nuovi accessori per Nintendo Switch



Accessori lifestyle Muitomas

Gli accessori lifestyle di Muitomas colorano il Centro Commerciale Porta Di Roma e Il Centro di AreseMuitomas, il nuovo brand lifestyle del Gruppo Esprinet che offre una gamma di articoli colorati per il mondo home, beauty, travel e utility, annuncia l’inaugurazione di due corner dedicati presso il Centro Commerciale Porta Di Roma e Il Centro di Arese.