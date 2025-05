MSI accende il futuro a Computex 2025

MSI, azienda leader nei laptop per gaming, content creation e business & productivity, è pronta a rivoluzionare il mondo dell'informatica e del gaming a Computex 2025, che si terrà dal 20 al 23 maggio, al Taipei Nangang Exhibition Center. A Computex MSI presenterà una selezione di prodotti che fonde design creativi, tecnologia all'avanguardia, collaborazioni innovative e uno sguardo alle future direzioni del design di prodotto.

MSI vanta partnership uniche, testimoniate concretamente nel Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, che incarna lo spirito dell'artigianalità, e nelle edizioni Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport e Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport, che catturano l'essenza del lusso e delle prestazioni. Queste edizioni speciali si affiancano al Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth che si è aggiudicato l'oro nella categoria Gaming & Entertainment ai prestigiosi Best Choice Awards, dove Claw 8 AI+, e Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition sono stati premiati nella categoria Computer & System.

L’esposizione MSI a Computex quest'anno non solo metterà in luce l'arte dietro le edizioni speciali e il debutto di un nuovo handheld Claw, ma esplorerà anche entusiasmanti collaborazioni e offrirà un'anteprima del futuro del computing basato sull'intelligenza artificiale.

“Waves of Innovation”: arriva una nuova collezione artigianale

L'innovativa collaborazione di MSI con la prestigiosa azienda giapponese di lacche Okadaya ha dato vita al laptop Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, vincitore del prestigioso premio Computex Best Choice Award. Questa eccezionale creazione fonde la delicata bellezza e la rarità dell'arte della laccatura di Yamanaka, risalente a 400 anni fa, con la tecnologia AI all'avanguardia.

Decorato con l'iconica xilografia Ukiyo-e di Katsushika Hokusai, "La grande onda di Kanagawa", il laptop mostra come questa forma d'arte, con i suoi caratteristici colori piatti e decisi e i contorni netti, trascenda le sue origini xilografiche per influenzare la tecnologia moderna, unisce magistralmente tradizione e innovazione incarnando lo spirito e la sensibilità estetica della sua epoca. Questo design unico sottolinea l'impegno di MSI nel realizzare prodotti non solo dalle prestazioni elevate ma anche visivamente accattivanti.

Partendo da questa fusione di arte e tecnologia, MSI presenterà alla prossima edizione di Computex una nuova collezione Artisan, che esplorerà ulteriormente l'armoniosa combinazione di artigianato tradizionale e innovazione.

Una straordinaria collaborazione: la famiglia Mercedes-AMG Motorsport

Dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, MSI continua ad ampliare i confini dei prodotti gaming di lusso attraverso la sua partnership con Mercedes-AMG. MSI presenta quest'anno due nuove co-creazioni frutto di questa collaborazione: lo Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport e il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport, che rappresentano un notevole crossover tra i due marchi.

Lo Stealth A16 AI+, dotato di processori Intel e AMD con GPU per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ serie 50, presenta anche un pannello display premium aggiornato. Il Prestige 16 AI+, dotato di CPU Intel, vanta un pannello OLED 4K. Entrambi i laptop presentano un design unico che incorpora un esclusivo logo co-branded e motivi AMG. Disponibili in bundle con articoli premium a tema come una custodia per laptop, un mouse e un mousepad, questi prodotti incarnano lo spirito di lusso condiviso da MSI e Mercedes-AMG.

La piattaforma Claw 8 si amplia per un gaming senza limiti

Forte del successo internazionale di MSI Claw 8 AI+, che dopo il lancio a fine 2024 si è rapidamente affermato nel mercato handheld che ha ottenuto il prestigioso premio Computex Best Choice Award 2025, MSI sta espandendo la sua presenza nel settore e annuncia il debutto di due nuovi membri della famiglia Claw: Claw A8 e Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, che adesso danno ai giocatori la libertà di scegliere tra piattaforme AMD e Intel, personalizzando l'esperienza in base alle proprie preferenze.

Claw A8 offre a chi cerca un'esperienza di handheld diversa un design accattivante abbinato a un touchscreen FHD+ da 8" a 120 Hz, per un’esperienza di gioco fluida e immersiva grazie al processore AMD Ryzen™ Z2 Extreme e alla memoria LPDDR5-800 e con una connettività impeccabile per qualsiasi avventura di gioco garantita dalla sua versatile porta I/O.

Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, basato sul processore Intel® Core™ Ultra 7 258V presenta un SSD da 1TB, espandibile a 2TB, Il nuovo e sorprendente design di questo dispositivo dalle prestazioni eccezionali presenta una finitura bianca con rivestimento UV scintillante, che non passerà inosservato.

Per un ulteriore livello di personalizzazione, Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition e Claw A8 saranno inoltre disponibili in diverse colorazioni, per scegliere lo stile che meglio riflette la propria individualità.

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale nell'era RTX50

MSI è pronta a inaugurare una nuova era di grafica e intelligenza artificiale con l'integrazione della prossima serie RTX 50 nei suoi laptop di punta, insieme al nuovo design ID Crosshair e alla serie Cyborg. A Computex 2025, sarà possibile scoprire con MSI AI Robot un confronto con la serie RTX 40, utilizzando il Raider A18 HX come benchmark. Questa dimostrazione metterà in evidenza i tangibili miglioramenti prestazionali e le funzionalità AI avanzate che la serie RTX 50 offre ai laptop di fascia alta di MSI.

Uno sguardo al futuro: fluidità, versatilità, infinite possibilità

Oltre alla demo dei computer dotati di RTX 50, MSI ha portato a Computex anche i suoi concept di design per i prodotti Business & Productivity di nuova generazione, caratterizzati da uno stile più fluido e minimalista e, con uno spessore di 13,9 mm, diventano i laptop più sottili che MSI abbia mai creato. Questi laptop saranno disponibili sia nel design "Flip" 2 in 1 sia nel formato standard, saranno dotati di display OLED premium che supportano stilo di nuova generazione e batterie pensate per arrivare a durare un giorno intero. Nelle previsioni di MSI, questo design supporterà piattaforme future come le CPU Intel di prossima generazione, nome in codice Panther Lake.

MSI a Computex 2025

Ciò che MSI esporrà a Computex 2025 sottolinea il suo impegno per l'innovazione del design, l’attenzione alle prestazioni e la centralità delle partnership: dalle collezioni artigianali ai nuovi dispositivi portatili, MSI vuole superare ogni limite. MSI sta plasmando il futuro con i nuovi design di laptop per la prossima generazione delle serie Business & Productivity e Gaming, promettendo sviluppi ancora più entusiasmanti. Guardando al futuro, la visione del design di MSI abbraccia un'estetica impeccabile ed elegante, basata sull’approccio "Fluid Beyond Boundaries, Infinite Possibilities".

Location: Taipei Nangang Exhibition Center, 4* piano Pad.1 (TaiNEX 1)

Indirizzo stand: N. 1, Jingmao 2nd Rd., Distretto di Nangang, Taipei

Numero stand: M0504

Orari di apertura: 20/05/2025 - 23/05, dalle 9:30 alle 17:30