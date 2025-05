NVIDIA Computex 2025: DLSS 4 disponibile in oltre 125 giochi, con altri titoli in arrivo, Path Tracing in arrivo su DOOM: The Dark Ages a giugno e tante altre novità.

Oggi al Computex, NVIDIA ha annunciato una serie di novità, tra cui il supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation ora esteso a oltre 125 giochi e applicazioni, l’arrivo del path tracing e DLSS Ray Reconstruction in DOOM: The Dark Ages a giugno, un nuovo aggiornamento per Portal con RTX, e la collaborazione con ModDB per un concorso RTX Remix Mod con 50.000 dollari in palio.

Ecco una panoramica degli annunci:

DLSS 4 con Multi Frame Generation è ora disponibile in oltre 125 giochi e appDOOM: The Dark Ages riceverà path tracing e DLSS Ray Reconstruction a giugnoPortal con RTX si aggiorna con DLSS 4 Multi Frame Generation e RTX Neural Radiance CacheConcorso NVIDIA RTX Remix Mod: partecipa per vincere premi dal valore di 50.000 dollari

Gli asset sono disponibili su www.nvidia-press.com. Per accedere all’FTP stampa è necessario registrarsi e creare un account.

DLSS 4 Multi Frame Generation disponibile in oltre 125 titoli

Dall’arrivo delle GeForce RTX serie 50 e del DLSS 4 a gennaio, il supporto è passato da 75 a oltre 125 giochi e app in pochi mesi, segnando il ritmo di adozione più rapido nella storia delle tecnologie di gioco NVIDIA, due anni in anticipo rispetto a DLSS 3.

DLSS 4 con Multi Frame Generation è in grado di generare fino a tre frame aggiuntivi per ogni frame renderizzato tradizionalmente. Funziona insieme all’intera suite di tecnologie DLSS per moltiplicare il frame rate fino a 8 volte rispetto al rendering standard, sfruttando al massimo le GPU GeForce RTX serie 50, sia su desktop che laptop, per ottenere prestazioni e fedeltà visiva eccezionali anche alle risoluzioni più elevate.

Ecco i nuovi titoli e app annunciati con supporto DLSS:

Crimson DesertF125FBC: FirebreakDune: AwakeninginZOILIGHT OF MOTIRAMMindsEyeRoadCraftSplitgate 2WUCHANG: Fallen FeathersChaos Enscape & Autodesk VRED

Link: https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/news/125-dlss-4-multi-frame-gen-games-more-announced-computex-2025

DOOM: The Dark Ages: Path Tracing e DLSS Ray Reconstruction in arrivo a giugno

La scorsa settimana è stato lanciato DOOM: The Dark Ages, offrendo ai giocatori con GPU GeForce RTX un’esperienza PC definitiva, frutto della collaborazione tecnica tra NVIDIA e id Software. Il titolo è stato lanciato con tecnologie di ray tracing idTech8 native accelerate con GeForce RTX Ray Tracing Cores, DLSS 4 con Multi Frame Generation e NVIDIA Relex.

A giugno, il gioco riceverà un importante aggiornamento che introdurrà il path tracing in esclusiva per PC. Questa tecnologia porta il ray tracing a un livello superiore, migliorando la resa luminosa globale e riflettendo in modo più realistico dettagli ed elementi ambientali. Il sistema sfrutta NVIDIA Spatial Hash Radiance Cache (SHaRC) per calcolare l’illuminazione path traced in modo efficiente, mentre NVIDIA Shader Execution Reordering ne ottimizza ulteriormente le prestazioni sulle GPU RTX.

Per massimizzare la qualità visiva, i tradizionali denoiser sono stati sostituiti da DLSS Ray Reconstruction, una tecnica AI che produce immagini più dettagliate e stabili, migliorando sensibilmente la qualità complessiva.

Link: https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/news/125-dlss-4-multi-frame-gen-games-more-announced-computex-2025

Portal con RTX DLSS 4 con Multi Frame Generation e RTX Neural Radiance Cache ora disponibile

Un perfetto esempio di ciò che è possibile fare con NVIDIA RTX Remix è Portal con RTX, la rivisitazione del classico di Valve completamente ricostruita con il full ray tracing. Ogni superficie, ombra, riflesso e rifrazione è ora influenzato da un sistema di illuminazione realistico, che rende ogni ambiente più ricco e dinamico.

In un nuovo aggiornamento ora disponibile su Steam, NVIDIA ha aggiornato il renderer neurale di Portal con RTX per offrire performance e qualità delle immagini ancora migliori. Inoltre, il gioco ora dispone di un'integrazione nativa per il DLSS 4 con Multi Frame Generation, mentre DLSS Frame Generation e DLSS Ray Reconstruction utilizzano ora i più recenti modelli AI transformer. L'aggiornamento Portal con RTX introduce anche la tecnologia RTX Neural Radiance Cache (NRC), il primo shader neurale al mondo che sfrutta l'AI per stimare con precisione l'illuminazione indiretta.

Link: https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/news/rtx-remix-mod-contest-portal-with-rtx-dlss-4-multi-frame-gen

NVIDIA RTX Remix Mod Contest - Partecipa per vincere 50.000$

NVIDIA, in collaborazione con ModDB, lancia NVIDIA RTX Remix Mod Contest, uno dei concorsi più importanti nella storia del modding. Il vincitore riceverà un premio da 20.000 dollari, mentre i vincitori di altre tre categorie — Miglior uso di RTX, Esperienza di gioco più completa e Mod scelto dalla community — riceveranno 10.000 dollari ciascuno.

Anche la community sarà protagonista: dal 18 luglio, sarà possibile votare la propria mod preferita nella categoria Community Choice su ModDB. Il vincitore riceverà 10.000 dollari e tutti i vincitori riceveranno 6 mesi di GeForce NOW Ultimate (soggetto a disponibilità regionale).

Per partecipare, scegli il gioco RTX Remix compatibile dalla tracker list di ModDB, consulta attentamente il regolamento del concorso e invia la tua mod entro il 18 luglio. I vincitori verranno annunciati durante la Gamescom 2025, in programma ad agosto.

Link: https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/news/rtx-remix-mod-contest-portal-with-rtx-dlss-4-multi-frame-gen