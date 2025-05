DOOM: The Dark Ages è disponibile su GeForce NOW

Il nuovo appuntamento con GFN Thursday continua a rendere maggio un mese imperdibile, con nuovi titoli AAA, una nuova reward e importanti aggiornamenti per gli utenti GeForce NOW. DOOM: The Dark Ages, l’attesissimo prequel medievale di DOOM e DOOM Eternal, è ora disponibile in streaming su GeForce NOW per gli utenti Ultimate e Priority. Gli utenti Premium possono anche riscattare una reward gratuita: la skin Verdant DOOM Slayer . Chi ha aderito al programma GeForce NOW Rewards riceverà via email le istruzioni per ottenerla.

Capcom: Fighting Collection 2 arriva su GeForce NOW al day one, portando nel cloud ancora più azione e sfide per gli amanti dei picchiaduro. Inoltre, Microsoft Flight Simulator 2024 è pronto a decollare questa settimana su GeForce NOW, offrendo un'esperienza di volo avanzata grazie alle nuove tecnologie di simulazione. Inoltre, è in arrivo l'aggiornamento GeForce NOW 2.0.74, che introduce una sincronizzazione libreria migliorata per gli utenti di PC Game Pass e Ubisoft+. Questo segue il recente rilascio di SHIELD Experience 9.2.1, che ora abilita lo streaming fino a 1080p a 120 FPS per gli utentiUltimate. Ecco la lista dei 5 giochi della settimana: The Precinct (Nuovo rilascio su Steam, 13/05)

Blacksmith Master (Nuovo rilascio su Steam, 15/05)

Capcom Fighting Collection 2 (Nuovo rilascio su Steam, 15/05)

DOOM: The Dark Ages (Nuovo rilascio su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 15/05)

Microsoft Flight Simulator 2024 (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Altri aggiornamenti su DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages è disponibile in tutto il mondo

DOOM: The Dark Ages è ora disponibile in tutto il mondo su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Sviluppato dall'acclamata id Software, questo epico capitolo della storia del DOOM Slayer permetterà ai giocatori di alzarsi e combattere le legioni dell'Inferno.

Recensione DOOM: The Dark Ages

Oggi vi parlo del nuovo DOOM. Con The Dark Ages id Software rompe ancora una volta gli schemi: abbandona le ambientazioni ultra-tecnologiche per catapultarci in un mondo medievale oscuro e brutalista, offrendo un’esperienza che, pur mantenendo intatta l’essenza frenetica e violenta della serie, osa sperimentare sul piano estetico e concettuale.

DOOM: The Dark Ages: in arrivo i driver GeForce Game Ready

NVIDIA rilascia oggi i nuovi driver GeForce Game Ready pensati per ottimizzare PC e laptop GeForce in vista del lancio di DOOM: The Dark Ages, che sfrutta al massimo il ray tracing nativo di idTech8, DLSS 4 con Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex.