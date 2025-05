MSI - arrivano promozioni sui Vector 16

Home / Social News / MSI - arrivano promozioni sui Vector 16

Da oggi sarà possibile trovare una selezione di configurazioni a prezzi mai così interessanti MSI annuncia oggi una importante promozione suoi notebook della sua famiglia Vector, che fino al 31 maggio saranno disponibili presso i principali rivenditori a prezzi ancora più interessanti. Presso i più famosi store fisici e i principali partner di canale sarà infatti possibile trovare diverse configurazioni con CPU Intel Core Ultra 9 275HX oppure Intel Core Ultra 7 255HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 oppure NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti con sconti fino a 350 euro, fino a esaurimento scorte. In più, con l’iniziativa MSI, acquista un laptop MSI con RTX 50 e ricevi un codice Steam da 30$. Vector 16 HX AI offre prestazioni a livello desktop, anche in mobilità, grazie alla combinazione tra CPU, GPU e memorie RAM. La soluzione di raffreddamento presenta un design condiviso fra CPU e GPU e, con MSI Cooler Boost 5, consente una una migliore capacità termica, mentre la tecnologia Thunderbolt 5 con fino a 120 Gbps di larghezza di banda bidirezionale supporta anche due monitor 8K, per applicazioni intensive e ad alta risoluzione. La tecnologia MSI OverBoost offre prestazioni massime combinate con una potenza totale di 240 W, e la tastiera retroilluminata a 24 zone permette un’ampia personalizzazione.

Altri aggiornamenti su MSI

Case e alimentatori MSI regalano Clair Obscur: Expedition 33

MSI annuncia oggi una promozione speciale pensata per tutti gli appassionati di videogiochi: fino al 24 maggio, quanti acquisteranno un alimentatore o un case MSI potranno ricevere un codice per il download di Clair Obscur: Expedition 33, sviluppato da Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive.

I monitor commerciali MSI sono certificati EPEAT

MSI è impegnata per un futuro sostenibile e prende seriamente la propria responsabilità ambientale. Con una gamma sempre più ampia di monitor e PC desktop eco-compatibili, MSI garantisce che ogni fase del ciclo di vita del prodotto – dalla produzione allo smaltimento – supporti il proprio impegno per la sostenibilità ambientale.

MSI PRO MP275 E2: arriva su Amazon

Primo monitor professionale MSI con frequenza di aggiornamento di 120HzIl nuovo dispositivo, pensato per gli utenti più esigenti, è da oggi disponibile su Amazon in esclusiva e in offerta per un periodo limitato MSI annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del nuovo MSI PRO MP275 E2, il suo primo monitor professionale con refresh rate a 120Hz.