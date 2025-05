EA INVITA I GIOCATORI A PRENDERE IL COMANDO IN F1 THE MOVIE

I fan possono gareggiare in sei Scenari ad alta velocità ispirati a F1 THE MOVIE con il team immaginario APXGP e i piloti Sonny Hayes e Joshua Pearce. EA SPORTS si unisce come partner ufficiale del team APXGP

Il video reveal contiene un esclusivo sneak peek della canzone di Ed Sheeran “Drive” presente in F1 THE ALBUM qui:

- https://f1thealbum.lnk.to/F1TA -

Il video reveal dell'auto in-game può essere visto qui:

- https://www.youtube.com/watch?v=R9ahMcSm9EM -

EA ha confermato ulteriori dettagli sulla sua gaming partnership con F1 THE MOVIE , l'attesissimo film sulle corse di Apple Original Films in arrivo nelle sale di tutto il mondo il prossimo giugno. I giocatori di EA SPORTS F1 25 , gioco ufficiale FIA Formula One World Championship, potranno mettersi al volante virtuale della stagione 2025 con la vettura del team APXGP attraverso una serie di sei Scenari gameplay post-lancio, disponibili dal 30 giugno, ispirati al film in uscita.

Oltre all'esperienza in-game, EA SPORTS appare come partner ufficiale del team immaginario APXGP: il marchio è infatti presente sia sull'auto del team APXGP sia sulle tute da gara in F1 THE MOVIE. Il video reveal dell'auto in-game può essere visto, con un'esclusiva anticipazione della canzone “Drive” della superstar mondiale Ed Sheeran, vincitrice di diversi GRAMMY e certificata Diamante, tratta da F1 THE ALBUM , disponibile ora per il pre-order.

Gli Scenari in-game permettono ai giocatori di affrontare le sfide dei momenti chiave del film, unendo le immagini cinematografiche di F1 THE MOVIE con il gameplay in pista. Dopo un'introduzione a Silverstone, disponibile nelle edizioni Standard e Iconic di F1 25 , l'intensità aumenta quando i giocatori affrontano i weekend di gara a Monza, Zandvoort, Messico e Spa, con obiettivi diversi a seconda del pilota. La sfida finale si allinea con la chiusura del sipario di stagione ad Abu Dhabi.

“Questa partnership è un esempio entusiasmante di come EA SPORTS porti i fan nel vivo dell'azione, sfumando i confini tra sport, storytelling e intrattenimento interattivo come nessun altro può fare”, ha dichiarato John Reseburg, VP, Brand & Communications di EA SPORTS. "In qualità di partner ufficiale del team APXGP, EA SPORTS fa parte del mondo del film, ma soprattutto in F1 25 i giocatori non si limitano a guardare la storia in svolgimento, ma possono farne parte. Questa è la F1 come non lo è mai stata prima d'ora".

Gli Scenari del capitolo APXGP di F1 THE MOVIE saranno disponibili per i giocatori che preordineranno o acquisteranno l’Iconic Edition di EA SPORTS F1 25 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori che preordineranno l'esclusiva digitale F1 25 Iconic Edition otterranno fino a tre giorni di accesso anticipato, una serie di vantaggi legati al producer di F1 THE MOVIE Lewis Hamilton, una selezione di livree stagionali 2025 immediatamente disponibili da utilizzare nella modalità F1 24 Time Trial e molto altro ancora. Gli Scenari del capitolo F1 THE MOVIE sono disponibili per i giocatori della F1 25 Standard Edition attraverso l'acquisto del pacchetto DLC disponibile al lancio. I giocatori che possiedono F1 23 o F1 24 hanno diritto a uno sconto del 15% † quando preordinano l'Iconic Edition

A partire dal 27 maggio, i membri di EA Play avranno accesso anticipato al gioco con una prova di 5 ore, otterranno un incremento mensile di 5000 XP e potranno risparmiare il 10% sugli acquisti digitali EA, compresi PitCoin, gioco completo e DLC. Maggiori dettagli su EA Play.