NBA 2K25 - Stagione 7

Stagione 7: nuove ricompense MyTEAM, attrezzatura La mia CARRIERA e ricompense dei Playoff NBA Jalen Brunson, star dei New York Knicks e NBA Clutch Player del 2025 è il protagonista della Stagione 7 Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 7 di NBA 2K25, ricca di nuovi contenuti e aggiornamenti stagionali per La mia CARRIERA, MyTEAM, The W Online e il Pro Pass Stagione 7, sarà disponibile da venerdì 16 maggio. La Stagione 7 offre ricompense entusiasmanti per La mia CARRIERA e MyTEAM: dagli oggetti cosmetici esclusivi per fare la differenza nella Città (New Gen) fino a potentissime carte 100 OVR e carte Invincible per dominare nel Parco Triplice minaccia.

Con i Playoff NBA in corso, la Stagione 7 è ispirata alla straordinaria prestazione di Jalen Brunson, eletto NBA Clutch Player del 2025, e alla sua ascesa come elemento fondamentale dei New York Knicks. Che si tratti di conquistare La Città o di costruire una formazione leggendaria in MyTEAM, i giocatori troveranno nuove modalità per dominare la competizione in NBA 2K25. Le ricompense e i nuovi aggiornamenti della Stagione 7 di NBA 2K25 includono:

La mia CARRIERA: gioca nei panni di Jalen Brunson e porta l’energia dei Playoff NBA nei campetti di strada. La Stagione 7 introduce un'ampia gamma di nuovi equipaggiamenti, dai costumi classici delle mascotte a nuovi outfit e accessori. I giocatori possono salire di livello e ottenere ricompense come la Dune Buggy (Next Gen) al Livello 14, la Mascotte dei Clippers “Chuck the Condor” al Livello 20, il Cappello da sole al Livello 38, l’Outfit Underground al Livello 39 e il +1 Cap Breaker al Livello 40 (New Gen)

MyTEAM: la Stagione 7 introduce una formazione ricca di leggende che vanno dai Knicks alle stelle della Eastern Conference. Si inizia con una carta evoluzione Diamante Rosa di Donovan Mitchell (Livello 1), che può essere potenziata fino a diventare una Materia Oscura da 99 OVR. Si prosegue ottenendo, al livello 18, un Dynamic Duo con Jalen Brunson Materia Oscura (All-Star Pack) e Josh Hart Diamante (Mic Drop Pack). Utilizzando insieme i “‘Nova Knicks”, entrambi possono essere potenziati a 99 OVR Materia Oscura. Altre ricompense della stagione includono:

Materia Oscura Amar’e Stoudemire a Livello 20, 100 OVR Willis Reed a Livello 30, Paul George Invincibile a Livello 40, Pacchetto Premium 99 OVR a Livello 25, Deluxe Pack Door Game a Livello 31. Legend Badge a Livello 38.

The W Online: La WNBA è tornata, e per celebrare l'inizio della stagione, arrivano nuove ricompense e contenuti. I giocatori potranno ottenere aggiornamenti stagionali e settimanali, tra cui Top e collane dei Gemelli e del Cancro, manicotti a tema arcobaleno, pallone e maglia dell’Atlanta Dream, maglia “Game Changer” di Candace Parker. Con l’Opening Night della WNBA il 16 maggio, sarà inoltre possibile contribuire a un nuovo obiettivo comunitario, guadagnando XP e completando sfide speciali.

Pro Pass Stagione 7: sblocca 40 livelli extra di ricompense in La mia CARRIERA e MyTEAM con il Pro Pass Stagione 7 che include cosmetici esclusivi e carte di alto livello. Tra le ricompense automatiche troviamo la Testa animata Lava Lamp, l’accappatoio da boxe in bronzo decorato,

100 OVR Zion Williamson, il pacchetto Pro Pass Stagione 7. Ulteriori ricompense del Pro Pass includono un allenatore Galaxy Opale Mike D’Antoni al Livello 19, il pacchetto Opzione Premium 99+ OVR (scegli 2 carte) a Livello 25, la mascotte “Bango the Buck” a Livello 30, il pacchetto Premium 100 OVR a Livello 37 e Paul George Invincibile (Versione No. 13) in esclusiva nel Pro Pass a Livello 40.